OM-ESTAC : Un grand retour attendu dans l’équipe de Sampaoli !

Publié par JEAN-LUC D le 28 novembre 2021 à 11:45

L'OM reçoit l’ES Troyes AC ce dimanche soir. Jorge Sampaoli, le coach marseillais, pourrait faire un choix fort dans sa composition d’équipe.

OM : Dimitri Payet titulaire face à l’ESTAC ?

Après son naufrage en Europa Ligue à Galatasaray (2-4), l’Olympique de Marseille (5e) reprend du service en Ligue 1 contre l’ES Troyes AC (17e), un adversaire qui a su prendre un point contre le Stade Rennais (3e) ou battre l’OGC Nice (2e). Pour ce match de clôture de la 15e journée du championnat, les deux entraîneurs devraient présenter leurs équipes types.

Jorge Sampaoli devrait ainsi compter sur Dimitri Payet dans l’animation du jeu marseillais. Une semaine après son agression à Lyon, le meneur de jeu de l’OM retrouve ses coéquipiers dans un Vélodrome à huis clos ce dimanche soir face à l’ES Troyes AC, à 20h45. Suspendu en Europa Ligue, l’international français de 34 ans va tester son état psychologique après les incidents du Groupama Stadium.

« Il faut voir comment il gère ça. Mais c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel. C'est un moment compliqué pour lui, on va voir comment il se sent. Le match de dimanche est important, il faut rebondir, passer à autre chose. S'il se sent bien, il jouera, sinon un autre prendra sa place », a conclu Sampaoli qui sait que son équipe n'a pas du tout le même visage sans son meneur de jeu.

Dans les buts, Pau Lopez, auteur d’énormes bourdes à Galatasaray, devrait laisser la place à Steve Mandanda pourrait prendre sa place. Après avoir snobé la conférence de presse d’avant-match, Boubacar Kamara pourrait être sanctionné par son entraîneur.

En face, Laurent Batlles va devoir composer sans Karim Azamoum (genou), Metinho, Philippe Sandler, Patrick Roberts, tous forfaits pour ce match à Marseille. En revanche, Florian Tardieu et Mama Baldé seront bien présents dans l’équipe de l’ESTAC. Le technicien troyen pourra aussi composer avec l’ex-Marseillais Adil Rami, Renaud Ripart ou encore Giulian Biancone.

Composition probable OM :

Mandanda ou Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Guendouzi, Kamara, Rongier – Lirola, Payet, Konrad, Milik.

Composition probable ESTAC :

Gallon – Kaboré, Rami, Giraudon, Salmier, Biancone – Kouamé, Chavalerin, Tardieu – Ripart, Baldé ou Touzghar.