OM : Le sort de Steve Mandanda scellé à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 19 octobre 2021 à 11:17

Les temps sont durs pour Steve Mandanda, désormais relégué sur le banc de touche de l’ OM. D’ailleurs, une tendance semble se dessiner sur l'avenir à court terme du gardien emblématique de l’Olympique de Marseille.

OM : Mandanda en grande difficulté à Marseille

Titulaire indiscutable dans les buts de l’Olympique de Marseille depuis son retour en 2017, Steve Mandanda a vu son statut basculé cette saison avec l’arrivée de Pau Lopez. Le portier espagnol, prêté par l’AS Rome, s’est rapidement imposé dans les cages phocéennes au détriment du Français, qui doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu. Cette relégation a même poussé le sélectionneur Didier Deschamps à l’écarter de l’Équipe de France. Steve Mandanda traverse donc un début de saison très compliqué. Et son déclassement au profit de la recrue estivale Pau Lopez suscite diverses spéculations et commentaires à Marseille.

Son entraîneur Jorge Sampaoli s’est lui-même exprimé sur ce sujet et a tenu à justifier son choix, estimant que le stress subi ces derniers mois a eu un impact sur le niveau de jeu de l’international français. « On a pensé qu’il devait arrêter un petit peu parce que ça commençait à toucher ses prestations », a confié le coach de l’ OM en conférence de presse le vendredi 15 octobre.

Steve Mandanda, le choix radical de Sampaoli

Poursuivant, Jorge Sampaoli a émis un gros doute sur le retour de Steve Mandanda dans les buts de l’Olympique de Marseille, estimant que « quand on retrouvera le vrai Steve, il deviendra à nouveau un pilier pour notre équipe ». La situation de gardien emblématique de l’ OM ne devrait donc pas s’améliorer de sitôt. D’autant plus que la prestation de Pau Lopez lors de la victoire de l’ Olympique de Marseille face au FC Lorient (4-1) aurait finalement tué le suspense sur ce dossier.

L’Équipe révèle en effet que le gardien de but espagnol s’est définitivement installé dans les cages phocéennes puisqu’il est désormais considéré comme le nouveau numéro 1 aux yeux de Sampaoli et son staff. Le joueur de 26 ans devrait donc être titulaire contre la Lazio Rome ce jeudi (16h 45). Cette rencontre comptant pour la troisième journée de Ligue Europa sera une nouvelle opportunité pour l’Espagnol de conforter un peu plus son nouveau statut à Marseille, au détriment de Steve Mandanda.