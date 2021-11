OM : Incidents à Lyon, l’attitude de Dimitri Payet critiquée

Publié par Timothée Jean le 25 novembre 2021 à 10:45

Violemment touché à la tête par un projectile lors de l'Olympico OL-OM, le milieu de terrain offensif, Dimitri Payet, est pointé du doigt.

OM : L’ex-agent de Benzema critique l’attitude de Payet

Soirée chaotique pour le football français. En clôture de la 14e journée de Ligue 1, le matche tant attendue entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a été stoppée dès la 3e minute de jeu, en raison d’un jet de projectile sur Dimitri Payet. Alors qu’il s’apprêtait à tirer le premier corner de la rencontre, le capitaine de l' OM a violemment été touché à la tête par une bouteille d’eau lancée depuis les tribunes. Cette scène odieuse a provoqué l’interruption puis l’annulation de l’ Olympico.

Quelques jours après cette rencontre, ces incidents au Groupama Stadium suscitent encore diverses réactions. Cette fois-ci, c’est l’ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, qui a ouvertement critiqué l’attitude de Dimitri Payet. Il accuse le capitaine marseillais de faire du « cinéma » sur le terrain. « Recevoir le projectile, parler à l'arbitre et après s'effondrer, c’est du cinoche ! Quand il va revenir sur le terrain, tu verras », a lancé l’ancien agent de la star du Real Madrid sur son compte Twitter avant de condamner « fermement » l'auteur du jet de projectile.

Karim Djaziri fracasse Mathieu Valbuena

Karim Djaziri ne s’est pas arrêté là. Il s’est également prononcé sur le procès de la sextape impliquant Karim Benzema. Si le buteur français a été condamné à un an de prison avec sursis, l’agent de joueur déplore surtout l’attitude de Mathieu Valbuena dans cette affaire. « Il aurait pu être soulagé plus tôt s'il n'avait pas trompé sa femme et n'avait pas gardé la vidéo de ses ébats comme un trophée , ou même s'il avait su transférer des dossiers d'un ordinateur à un autre tout seul », a-t-il posté. Ces commentaires insupportables suscitent de vives réactions sur la toile.