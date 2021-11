ASSE Mercato : Claude Puel confirme cette signature à 0€

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 00:00

Après la défaite de l’AS Saint-Étienne contre le Paris Saint-Germain, Claude Puel a confirmé l’arrivée d’un défenseur central à l’ ASSE.

C’est confirmé pour un défenseur à l’ ASSE

Coup d’arrêt pour l’AS Saint-Étienne. Dimanche à Geoffroy-Guichard, l’ ASSE s’est inclinée à dix contre onze devant le Paris Saint-Germain (3-1). Ce revers met fin à la série de quatre matchs sans défaite des Verts. La bande à Mahdi Camara restait sur deux victoires de rang en championnat. Suite à ce revers, le club ligérien redescend à la dernière place du classement. Après la rencontre, Claude Puel a levé un pan de voile sur le mercato de Saint-Étienne. Le coach stéphanois a notamment confirmée l’arrivée d’un défenseur central. Libre depuis son départ du FC Séville en septembre, Joris Gnagnon va s’engager avec les Verts. Il s’agit d’un retour en Ligue 1 pour le joueur de 24 ans formé au Stade Rennais.

Des indices pour les débuts de Gnagnon avec Sainté

Dans sa sortie, Claude Puel a également dévoilé le calendrier de reprise de sa nouvelle recrue. Le coach de l’AS Saint-Étienne compte prendre son temps avec l’ancien Rennais en manque de rythme. Son arrivée est d’ailleurs une aubaine au moment où le Camerounais Moukoudi et le Guinéen So sont attendus à la Coupe d’Afrique de football en janvier. « Joris vient pour avoir du temps de jeu, nous apporter de la qualité de jeu et nous apporter sa présence dans une période où l’on sera amoindris par les absences […] Il faudra y aller progressivement avec lui », a souligné l’entraîneur de l’ ASSE. Lequel a d’ailleurs indiqué que Joris Gnagnon « complètement partie de l’effectif à partir du 1er janvier ». Les détails de son contrat n’ont pas été dévoilés.