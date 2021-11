OM Mercato : Xavi veut frapper un coup énorme à Marseille

Publié par Thomas le 29 novembre 2021 à 12:24

Dans sa volonté de renforcer son entrejeu, le Barça, sous l'impulsion de Xavi, s'apprête à frapper un coup de folie sur un énorme dossier à l'OM.

OM Mercato : Le Barça se positionne pour Kamara

C’est l’un des dossiers les plus sulfureux à l’ Olympique de Marseille depuis quelques semaines. Toujours sans prolongation de contrat, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement d’un départ de son club formateur au grand dam de ses dirigeants. Véritable fierté du peuple olympien, le milieu de terrain français semble s’être mis les supporters à dos ces dernières semaines, en refusant tour à tour les différentes offres de prolongation, et en proposant des prestations très moyennes dernièrement, impactant les bons résultats de l’ OM.

Signe d’une fracture entre le joueur de 22 ans et les fans, ce dernier ne s’est pas présenté en conférence de presse samedi à la veille du match contre Troyes. Si aucune raison n’a explicitement été donnée par le club phocéen, pour beaucoup, Kamara aurait voulu éviter les questions liées à son futur, et aurait préféré ne pas se présenter devant les journalistes. Un manque de respect fortement décrié sur les réseaux, qui poussent un peu plus le Minot vers la sortie. En fin de contrat l’été prochain, le milieu marseillais fait les affaires de clubs XXL, dont le Barça et le Bayern, qui mènent une lutte féroce pour le récupérer gratuitement.

Le malheur des uns...

C’est une bien triste fin d’aventure qui se profile entre l’ OM et son joyau. Après une montée en puissance ces dernières années, Boubacar Kamara semble bien déterminé à quitter le navire phocéen et voler de ses propres ailes. Malgré de nombreuses offensives de Pablo Longoria, le Minot de 22 ans continue de décliner les offres d’extension de contrat, cumulant au total quatre refus. Comme l’avance le journaliste Santi Aouna, les chances que le milieu reste à l’ Olympique de Marseille sont minces.

Après le Milan AC, c’est désormais le Barça et le Bayern qui prendraient les devants pour enrôler le joueur. Xavi en ferait sa priorité pour 2022 pour renforcer son entrejeu, sa gratuité sur le marché des transferts est une aubaine pour le club catalan, qui compte bien mettre les bouchées doubles pour tirer son épingle du jeu faces à une grande concurrence.