PSG Mercato : Donnarumma, une terrible révélation tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 16:54

En fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’est engagé en faveur du PSG cet été. Une arrivée qui divise en interne.

Pochettino avait dit « non » pour Donnarumma

Malgré la présence rassurante d’un Keylor Navas performant depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en septembre 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, le Paris Saint-Germain n’est pas passé à côté de la grosse opportunité Gianluigi Donnarumma. Laissé libre par son club formateur, qui n’est pas parvenu à trouver un accord avec lui en vue d’une prolongation, l’international italien de 22 ans a signé en faveur du PSG jusqu’en juin 2026. Cependant, l’arrivée du compatriote n'a pas fait que des heureux au PSG.

D’après les dernières révélations de Goal, Mauricio Pochettino n’avait pas validé la signature du dernier rempart de la Squadra Azzurra. Le média sportif explique que l’entraîneur argentin craignait des tensions en interne avec la venue du protégé de Mino Raiola, surtout que Keylor Navas donne pleinement satisfaction. Le choix de signer Gigio a donc été une décision unilatérale de Leonardo. Finalement, Pochettino a instauré une alternance au poste de gardien de but. Une situation qui commence à agacer le clan Donnarumma.

PSG Mercato : Donnarumma s’impatiente déjà

Interrogé sur sa concurrence avec Keylor Navas au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché au micro de la chaîne brésilienne TNT Sport que la situation était parfois difficile à vivre. « Cela ne perturbe pas mes performances. Mais cela me dérange personnellement parce que ce n'est pas facile. Comme vous l'avez dit, j'étais toujours titulaire et ça fait mal parfois d'être sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue », a-t-il confié il y a quelques semaines.

Plus incisif, son agent Mino Raiola a clairement assuré qu’il « n’y a pas de concurrence avec Navas. Gigio sera le numéro un ». Pour le moment, Donnarumma ne s’est pas encore plaint de son statut au PSG, mais plusieurs observateurs pensent que cette situation pourrait pousser l’international costaricien à demander son départ à la fin de la saison malgré un contrat courant jusqu’en 2024.