PSG Mercato : Barça, Messi arrête une décision fracassante !

Le Barça n’a toujours pas digéré le départ de Lionel Messi et rêve de le voir revenir. Le joueur du PSG aurait tranché pour son avenir.

Le PSG, dernier club européen de Lionel Messi ?

Après 21 ans de bons et loyaux services et à la surprise générale, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone qui se trouvait dans l’incapacité financière d’assumer son nouveau contrat, au terme de son ancien engagement le 30 juin dernier. Annoncé à Manchester City aux côtés de son ancien mentor Pep Guardiola, le septuple Ballon d’Or a posé ses valises au Paris Saint-Germain. À 34 ans, l’international argentin a signé pour les deux prochaines saisons en faveur des Rouge et Bleu, soit jusqu’au 30 juin 2023, avec une année supplémentaire en option.

Et tout porte à croire que le PSG sera le dernier club européen de Messi. Si certaines voix au Barça s’élèvent pour réclamer son retour, le journal espagnol El Nacional assure que la Pulga a d’ores et déjà tout planifié pour son avenir et un come-back en Catalogne dans la peau d’un joueur ne fait pas partie de ses plans. Après le Paris SG, Messi sait déjà où il ira poursuivre sa carrière puisqu’il n’entend pas prendre sa retraite juste après son aventure parisienne.

PSG Mercato : La prochaine destination de Messi déjà connue ?

D’après les révélations du média catalan, Lionel Messi ne compte pas honorer sa troisième année qu’il a en option avec le Paris Saint-Germain. Arrivée en août 2021, la Pulga quittera la France en juillet 2023. Selon le journaliste Ignasi Noguer, le nouveau partenaire de Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà fait son choix, et « rien ne le fera changer d’avis », sa carrière européenne s’arrêtera au terme de sa deuxième saison sous le maillot parisien. Toujours selon la même source, le natif de Rosario aurait pris la résolution de rejoindre la Major League Soccer, le championnat nord-américain, précisément à l’Inter Miami, le club de David Beckham.

« L’objectif du couple est que les enfants apprennent et perfectionnent la langue anglaise, tandis qu’Antonella Messi pourra développer son business dans une ville où elle a déjà un groupe d’amis. Lionel Messi pourra lui continuer à jouer au football, mais dans un championnat nettement moins exigeant que le football européen », explique le journaliste barcelonais. Le PSG et le Barça sont donc prévenus.