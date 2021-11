Barça Mercato : Chelsea, Bayern, un jeune talent suédois ciblé !

Publié par Thomas le 30 novembre 2021 à 11:09

A la recherche d'un attaquant de haut niveau, le Barça pourrait opter pour une très jeune pépite suédoise également courtisée par Chelsea et le Bayern.

Barça Mercato : Une nouvelle piste énorme en attaque

Depuis le départ de Ronald Koeman du FC Barcelone et l’arrivée dans la foulée de Xavi Hernandez, de gros chantiers ont été entamés en Catalogne afin de sortir le club d’une crise économique et sportive. Après avoir licencié plusieurs membres de son staff technique, le coach espagnol a indiqué la priorité du prochain mercato à ses dirigeants, pointant du doigt les carences offensives du Barça depuis le début de saison.

Ainsi, le board blaugrana travaille d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour enrôler un attaquant de haut niveau qui n’impacterait pas l’économie fragile du club. Après s’être intéressé à Karim Adeyemi du RB Salzbourg ou Raheem Sterling, le Barça a décidé de changer de fusil d’épaule en voyant leurs clubs respectifs refuser un prêt en janvier, préférant orienter ses recherches vers des solutions à bas coût mais tout aussi satisfaisantes.

De fait, le club catalan aurait jeté son dévolu sur un jeune talent suédois, évoluant dans le championnat danois, Roony Bardghji. Si son nom ne vous dit rien, l’attaquant de 16 ans devrait rapidement faire parler de lui en Europe tant il attire les plus grands clubs. En plus du Barça, le joueur est supervisé par le Bayern Munich, Chelsea et l’Ajax Amsterdam. Si sa carrière est toute jeune puisqu’il n’a disputé pour l’instant que deux rencontres en U19 avec son club du FC Copenhague, Bardghji dispose d’une marge de progression impressionnante et est considéré par beaucoup comme la relève de Zlatan Ibrahimovic en Suède, bien que son profil soit assez différent.

Sur son compte Twitter, le journaliste Ekrem Konur évoque l’intérêt de ces très gros clubs pour le jeune crack du FC Copenhague. " Le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea et l’Ajax veulent transférer le joueur de 16 ans Roony Bardghji, qui joue pour Copenhague. "

Malgré cet intérêt sérieux, le Barça continue d’avancer ses pions pour enrôler Ferran Torres cet hiver, avec notamment l’objectif d’inclure un joueur blaugrana dans l’opération pour alléger le coût du transfert.