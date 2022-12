FC Barcelone Mercato : Un attaquant du Barça vers Arsenal cet hiver

Publié par Jules le 13 décembre 2022 à 22:05

Avec la blessure de Gabriel Jesus, Arsenal doit se renforcer en attaque et pourrait piocher au FC Barcelone pour combler le vide laissé par le Brésilien.

Arsenal réalise un excellent début de saison et trône en tête de la Premier League avec 5 points d'avance sur Manchester City. Une entame canon pour les Gunners qui croient à la victoire finale et au sacre à l'issue de cet exercice. Mais pour cela, le club londonien ne pourra pas compter sur Gabriel Jesus, blessé lors de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil et doit se trouver des renforts offensifs. Mikel Arteta pourrait piocher au FC Barcelone, un club qu'il connaît bien pour y avoir été formé.

Selon les informations du Daily Mirror, Mikel Arteta voudrait absolument remplacer Gabriel Jesus qui pourrait être indisponible jusqu'au mois d'avril. En effet, outre le Brésilien, le club ne dispose pas de nombreuses solutions en attaque et pourraient pâtir de l'absence de l'ancien cityzen. Pour le remplacer, Arsenal pourrait piocher au FC Barcelone où Ferran Torres ne fait plus du tout l'unanimité auprès de Xavi, le coach du Barça.

FC Barcelone Mercato : Ferran Torres vers la Premier League

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Xavi ne semble pas convaincu par les performances de Ferran Torres. Auteur de seulement 2 buts en 13 apparitions, l'Espagnol n'arrive pas à s'adapter à l'environnement du Barça. Ainsi, l'international de la Roja, qui revient tout juste de la Coupe du monde, pourrait quitter la Catalogne dès cet hiver pour rejoindre Arsenal en Premier League.

Les discussions entre la Catalogne et l'Angleterre pourraient se multiplier alors que les Barcelonais veulent absolument récupérer N'Golo Kanté, qui arrive en fin de contrat à Chelsea. Concernant Ferran Torres, le FC Barcelone devrait se tenir prêt à discuter avec Arsenal pour un potentiel départ de l'ancien cityzen qui n'est jamais parvenu à devenir un cadre du Barça depuis son arrivée il y a un peu moins d'un an contre 55 millions d'euros.