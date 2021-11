Barça Mercato : Un coup magistral se précise à Man City !

Publié par Thomas le 30 novembre 2021 à 01:25

À la recherche d'un attaquant de haut niveau, le Barça lorgne de près Ferran Torres de Man City et aurait trouvé la solution pour convaincre Pep Guardiola.

Barça Mercato : Torres en échange d'un joueur de Barcelone

C’est le dossier phare de ces dernières semaines en Catalogne. Après la longue absence annoncée de Sergio Agüero, voir une fin de carrière, suite à un malaise respiratoire survenu contre Alavés fin octobre, le FC Barcelone redouble d’effort pour recruter un grand attaquant cet hiver. Après de nombreuses pistes chaudes menant à Raheem Sterling ou encore Karim Adeyemi, les Blaugranas ont décidé de changer de fusil d’épaule pour se concentrer sur des opérations moins coûteuses.

Si beaucoup de médias confirment un intérêt conséquent pour le Brésilien du FC Bâle, Arthur Cabral, c’est bien l’attaquant des Sky Blues, Ferran Torres, qui obnubile les dirigeants du Barça, notamment après que le joueur espagnol ait donné son feu vert aux catalans.

Sous contrat jusqu’en 2025 à Manchester City, Torres a récemment vu son club monter au créneau face à l’intérêt du FC Barcelone, fixant le prix de son joyau à 60 millions d’euros, d'après Marca. Si cette annonce a eu l’effet d’un coup de froid au Camp Nou, le board blaugrana ne désespère pas et compte bien forcer le prêt de l’attaquant de 21 ans, seule alternative crédible pour les finances du club. À moins que Pep Guardiola ne trouve une alternative qui conviendrait à City et son ancien club.

Comme l’avance le journaliste Fernando Polo, le fort souhait de Torres de rejoindre le Barça aurait poussé les dirigeants barcelonais à inclure un joueur dans la transaction afin de rabaisser le coût du transfert, voir le rendre gratuit. Cette idée à de grandes chances de plaire à Pep Guardiola, qui pourrait se montrer sensible à une pépite de son ancien club. En cas d’échec, le Barça pourrait alors se tourner vers l’option Edinson Cavani, plus accessible financièrement et toujours dans les petits papiers blaugranas.