PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi confirme pour Zinédine Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2021 à 13:39

Récemment, Leonardo, directeur sportif du PSG, a démenti tout contact avec Zinédine Zidane. Nasser Al-Khelaïfi a confirmé sa version.

Al-Khelaïfi : « On a zéro contact avec Zidane »

Au micro de l’AFP, Leonardo a récemment conforté Mauricio Pochettino à son poste en assurant que le Paris Saint-Germain « n'a pas envie que Pochettino parte ». Alors que plusieurs sources locales et étrangères soutenaient le contraire, le directeur sportif du PSG confirme que l’entraîneur argentin « n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui ». Concernant Zinédine Zidane, présenté comme le successeur d’un Pochettino qui devait s’engager avec Manchester United, Leonardo a apporté un énorme démenti à cette grosse rumeur.

« On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a-t-il expliqué. Et alors que les spéculations ne s’arrêtent pas malgré la mise au point du Brésilien, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi qui s’est lui-même prononcé sur cette affaire.

L’homme d’affaires qatari conforte à son tour son coach en confiant notamment : « Il est là, on est très contents de lui, il fait du bon travail. On a besoin de temps aussi. Je ne veux pas parler encore des rumeurs. On est vraiment contents avec le coach. » À propos de Zinédine Zidane, Al-Khelaïfi emboîte le pas à Leonardo et avoue : « On a zéro contact, même si c'est un top coach. Mais on a vraiment l'un des meilleurs coachs. » Une tendance confirmée depuis l’étranger par un spécialiste du football.

PSG Mercato : Zidane ne serait pas intéressé par le Paris SG

Bien informé sur l’actualité de Zinédine Zidane et la Liga, Fred Hermel a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Toutefois, le correspondant de L’Équipe et RMC Sport en Espagne, dément la tenue d’une réunion entre les deux parties comme l’a révélé le journal Le Parisien, il y a quelques jours.

« Je confirme l’information selon laquelle il n’y a pas eu de rencontre Leonardo-Zidane », explique le journaliste français installé à Madrid sur la radio métropolitaine. Poursuivant, Fred Hermel précise que le choix de l’entraîneur au PSG se fait à Doha et non à Paris. « On sait très bien que quand il s’agit de la question de l’entraîneur, ce n’est pas à Paris que ça se joue, mais à Doha, au Qatar. Et à Doha, ils veulent Zidane comme entraîneur du PSG. Je peux vous l’affirmer. Doha fait la cour à Zidane. Mais il n’y a pas eu de rencontre avec Leonardo », a-t-il insisté avant d’évoquer l’avenir de Zidane.

« De ce que je sais, Zizou n’est pas intéressé pour l’instant, il attend l’équipe de France, il ne s’en est jamais caché, donc on verra ce qu’il se passera après le Qatar. Mais si d’aventure il y a des messages comme quoi Deschamps pourrait rester après le Mondial, je pense que Zidane ne va pas attendre des années que le poste de sélectionneur se libère… », détaille Fred Hermel. Les supporters parisiens sont donc prévenus.