PSG Mercato : Pochettino, la décision officielle de Paris tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2021 à 17:10

Le PSG a fait le point sur Mauricio Pochettino, annoncé à Manchester United. Et c’est Leonardo, directeur sportif, qui s’en est chargé.

Pochettino poussé vers la sortie au PSG

Ces derniers jours et depuis l’annonce du licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer, dimanche dernier, du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino a été associé avec insistance au club anglais afin de prendre la relève de l’entraîneur norvégien. Selon The Times, le Paris Saint-Germain ne serait pas convaincu par le travail de l’ancien manager de Tottenham qui n’arrive pas à imprimer sa marque sur le jeu de l’équipe parisienne.

Selon des sources locales, si Manchester United est disposé à signer un chèque de 12 millions d’euros et que le technicien argentn manifeste officiellement son envie d’ailleurs, le Paris Saint-Germain est prêt à laisser partir le technicien argentin. Mais le tabloïd britannique The Athletic indique qu’avec la prochaine arrivée de Ralf Rangnick pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, les Red Devils ont reporté l’arrivée de Pochettino pour l’été prochain. Le temps de permettre aux différentes parties de trouver un accord. Mais selon son directeur sportif, le PSG a d’autres plans avec son entraîneur.

PSG Mercato : Leonardo : « On n'a pas envie que Pochettino parte »

Dans un entretien accordé à l’AFP, ce vendredi après-midi, Leonardo a tenu à faire une importante précision sur les différentes rumeurs qui circulent au sujet de la situation de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Selon le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi, les Parisiens n’ont aucune envie de se séparer du successeur de Thomas Tuchel.

« On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui », a déclaré l’ancien dirigeant de l’AC Milan. Alors que certains médias locaux et étrangers annoncent une rencontre entre la direction du PSG et Zinedine, Leonardo confirme Pochettino dans ses fonctions et tente par la même occasion de calmer les rumeurs.