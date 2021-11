Nantes-OM : Compo, Sampaoli prévoit de grosses surprises

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 18:39

Pour le match contre le FC Nantes prévu mercredi soir, l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, a décidé de révolutionner son onze de départ.

OM : Jorge Sampaoli prévoit un gros turnover contre Nantes

Après son élimination en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a su relever la tête ce week-end en s’imposant (1-0) face à Troyes. Ce succès à domicile a permis à l’ OM de revenir à la 4e place de Ligue 1. Mais le club phocéen fait face à un calendrier dense et musclé. L’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir (21h) à La Beaujoire pour affronter le FC Nantes, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Il s’agit de la troisième rencontre de l’ Olympique de Marseille en moins d’une semaine.

Et pour empocher les trois points face aux Canaris, Jorge Sampaoli a décidé de procéder à de nombreux changements. Présent en conférence de presse, le technicien a confirmé ce choix, assurant qu’il comptait faire tourner son effectif face au FCN. « On va devoir continuer à faire du turnover, c'est obligatoire, il y a de la fatigue dans l'équipe. Il faut maintenir tous les joueurs impliqués, car sur la séquence de matchs qui arrive, on aura vraiment besoin de tout le monde », a-t-il indiqué.

Cenzig Ünder incertain pour le déplacement à Nantes

Ce changement tactique annoncé par Jorge Sampaoli impliquera évidemment de nombreux changements dans son onze de départ. Si Pau Lopez devrait garder sa place dans les buts, les intouchables Mattéo Guendouzi et William Saliba pourraient être laissés au repos. Gerson, Caleta-Car ou encore Pol Lirola pourraient aussi faire les frais de cette révolution tactique. Jorge Sampaoli pourrait également composer sans Cengiz Ünder. L’international turc, touché au dos, est incertain pour le match contre le FC Nantes. « Il faut voir seulement si Ünder évolue positivement. On le saura après l'entrainement d'aujourd'hui. Sinon tout le reste de l'effectif est disponible », a ajouté le technicien argentin. Cette rotation annoncée par Jorge Sampaoli portera-t-elle ses fruits ?

Compo probable de l'OM face au FC Nantes :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : V. Rongier, A. Gonzalez, L. Balerdi, L. Peres

Milieux de terrain : P. Gueye, B. Kamara, Gerson, K. de la Fuente

Attaquants : D. Payet, A. Harit