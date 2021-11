RC Lens Mercato : Un indésirable de Haise vers la Turquie ?

Publié par ALEXIS le 30 novembre 2021 à 21:09

Ne rentrant pas dans les plans de Haise au RC Lens, Corentin Jean pourrait être transféré cet hiver. Un club turc serait prêt pour le recruter.

RC Lens : Corentin Jean dans le viseur de Kasimpasa

Depuis le retour du RC Lens en Ligue 1 à l’été 2020, Corentin Jean a peu joué. Il ne fait pas partie des premiers choix de Franck Haise qui le laisse souvent à la disposition de la réserve du RCL. En manque de temps de jeu sous les ordres du successeur de Philippe Montanier, le polyvalent attaquant (ailier droit ou avant-centre) pourrait aller voir ailleurs pendant le prochain mercato en janvier. Son profil intéresserait un club de l’élite en Turquie, précisément le Kasimpasa SK.

La formation classée 19e de la Süper Lig est en effet en quête d’un buteur, afin de remonter au classement pour échapper à la relégation en division inférieure. Sauf que rien n’indique que le N°25 du RC Lens serait intéressé par l’idée de rejoindre le champion turc, en plus à la mi-saison.

Quelle est la valeur de l'attaquant du RCL sur le marché ?

Corentin Jean avait été prêté aux Sang et Or en Ligue 2, par le Toulouse FC en janvier 2020, pour un contrat de six mois. Ayant contribué au retour des Lensois en Ligue 1, il avait été transféré définitivement à Lens contre une indemnité de transfert d’un montant d’un million d’euros. Le joueur de 26 ans avait pris part à 9 matchs lors de la phase retour du championnat et avait marqué 3 buts, lors de son prêt. La saison dernière, il avait fait 23 apparitions en L1, mais avait été titulaire seulement 6 fois et marqué un but pour 3 passes décisives. À noter que Corentin Jean est lié au RC Lens jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 1,6 million d'euros.