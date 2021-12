OM : Le malaise persiste, Milik reçoit un soutien colossal !

Publié par Timothée Jean le 01 décembre 2021 à 06:15

Depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik peine à retour son meilleur niveau à l’ OM. Son manque d'efficacité suscite une certaine inquiétude à Marseille.

OM : Jorge Sampaoli défend Arkadiusz Milik

Qu'est-ce qui arrive à Arkadiusz Milik ? C’est la question qui intrigue bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille en cette première partie de saison. L’avant-centre polonais de l’ Olympique de Marseille est en manque d’efficacité depuis son retour de blessure en septembre dernier. Mais si son bilan reste honorable avec 4 buts inscrits en 11 rencontres, Arkadiusz Milik a du mal à retourner son meilleur niveau sous les couleurs marseillais cette saison.

Son manque de rythme ne lui permet pas d’être plus efficace d’être clinique devant les buts adverses et ses prestations lors des derniers matchs de l’ OM ne rassurent pas vraiment les supporters et observateurs marseillais. Mais le Polonais peut toujours compter sur le soutien sans faille de Jorge Sampaoli.

Présent en conférence de presse ce mardi, avant le déplacement à Nantes, l’entraîneur marseillais a défendu son attaquant devant les médias estimant qu’il fallait encore du temps à ArekMilik avant de retrouver sa meilleure forme. « Milik est revenu d’une blessure importante (…) La récupération prend parfois plus de temps. On a besoin de ses buts et qu’il retrouve la confiance », a déclaré Jorge Sampaoli.

Sampaoli prépare "tous les joueurs à être plus tranchants"

Néanmoins, Jorge Sampaoli a admis un problème avec son groupe. Il a clairement déploré le manque d’efficacité de ses hommes devant les buts. L’entraineur argentin travaille avec son groupe pour résoudre ce souci. « On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et là l’absence de buts nous fait mal, mais il va revenir et l’équipe sera alors plus solide (…) On doit préparer tous les joueurs à être plus tranchants à la finition », a-t-il ajouté.