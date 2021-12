Stade Rennais Mercato : Un ancien crack du Barça pisté par le SRFC !

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 19:43

Auteur d'un mercato sensationnel cet été, le Stade Rennais pourrait récidiver cet hiver en enrôlant un défenseur espagnol en pleine bourre.

Stade Rennais Mercato : Un latéral espagnol pour janvier

Qui pourra stopper Florian Maurice ? Déjà tonitruant l’été dernier en matière de signature et de vente, le directeur sportif rennais superviserait un défenseur gauche en pleine expansion dans le championnat belge. Selon The Sun, le SRFC suivrait avec attention la situation du jeune Sergio Gomez, passé dans les rangs du FC Barcelone et du Borussia Dortmund. À seulement 21 ans, le latéral espagnol est devenu incontournable en Belgique, où il fait le bonheur du club d’Anderlecht depuis cet été.

Selon le tabloïd britannique, de nombreux clubs lorgneraient l’ancien joueur de La Masia, dont notamment l’OM, le LOSC et Monaco en France. En Angleterre, Manchester United et Everton semblent mener la course en tête dans le dossier. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 16 matches, Gomez voit chaque jour sa cote augmenter en Europe et pourrait faire l’objet d’un transfert cet hiver. Doté d’une polyvalence rare, le joueur peut jouer en tant que latéral ou milieu gauche, Sergio Gomez arriverait en Bretagne pour pallier au départ cet hiver de Kamaldeen Sulemana, qui rejoindra la sélection ghanéenne pour la CAN.

La piste d’un défenseur central toujours active ?

Si le Stade Rennais dispose d’un effectif plutôt fourni pour les différentes échéances de la saison, le club se heurte à un problème majeur après la trêve hivernale, la Coupe d’Afrique des Nations. La compétition acterait le départ en janvier de plusieurs cadres de l’effectif, dont Nayef Aguerd, Alfred Gomis, Hamari Traoré et Kamaldeen Sulemana. L’absence du défenseur marocain est la plus fâcheuse pour Bruno Genesio, puisqu’il ne disposerait que de Loïc Badé pour le remplacer.

Une situation qui avait poussé Florian Maurice à évoquer la possibilité d’une signature en défense centrale cet hiver. Néanmoins, et aux vues de la complexité du dossier, l’opération semble en stand-by. Cette semaine, l'entraîneur du SRFC a déclaré qu’il serait amené rapidement à titulariser Warmed Omari et Loïc Badé ensemble en charnière centrale pour développer des automatismes entre les deux hommes.