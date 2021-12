Bayern Mercato : Lewandowski au Real, un deal osé se prépare

Publié par Timothée Jean le 02 décembre 2021 à 04:28

C’est une énorme nouvelle venue d’Espagne. L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’activerait en coulisses pour rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Bayern Mercato : Lewandowski choisit le Real Madrid

Il est considéré comme l’un des buteurs le plus prolifiques de la planète football. Véritable machine à buts depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich en 2014 en provenance du Dortmund, Robert Lewandowski s’est forgé un palmarès impressionnant en Bavière. Il aligne les trophées avec l’ogre munichois et semble presque inarrêtable devant les buts adverses. Meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich sur une saison, Robert Lewandowski n’en finit plus d’impressionner comptabilisant plus 64 buts en 53 apparitions au cours de l’année 2021. Des statistiques qui ne laissent personne indifférent.

Mais l’attaquant polonais, qui a fini deuxième du Ballon d'Or 2021 derrière Lionel Messi, voudrait désormais relever un nouveau défi loin de la Bundesliga. En effet, selon les informations publiées par AS, l’avant-centre de 33 ans ambitionne de poursuivre sa carrière en Espagne, plus précisément au Real Madrid.

Pini Zahavi en mission pour faciliter sa venue à Madrid

La source explique en effet que Robert Lewandowski donne sa priorité à un transfert au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Il aurait déjà demandé à son agent Pini Zahavi d’entamer les discussions avec le club madrilène en vue d'un transfert. Le représentant du joueur entretient de bonnes relations avec le club madrilène, ce qui pourrait faciliter ce deal. Toutefois, il reste à savoir si la direction madrilène serait toujours intéressée par les services du joueur du Bayern Munich.

Courtisan de longue date de Robert Lewandowski, le Real a visiblement changé son fusil d’épaule. Le géant espagnol projette désormais de s’offrir les deux futurs cracks du football mondial, à savoir Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Le Real Madrid privilégierait ces deux pistes offensives, pour l’instant.