OL : Battu par Reims, Peter Bosz affiche une grande inquiétude

Publié par Ange A. le 02 décembre 2021 à 01:28

L’Olympique Lyonnais s’est incliné mercredi à domicile contre Reims (1-2). Peter Bosz, le coach de l’ OL, a affiché son inquiétude.

L’ OL surpris par le Stade de Reims

Nouveau faux pas pour l’Olympique Lyonnais en championnat. Vainqueur du Montpellier Hérault lors de la dernière journée (0-1), l’ OL s’est incliné mercredi à domicile contre le Stade de Reims. Après un premier acte vierge, les visiteurs ont ouvert le score grâce à Wout Faes (56e). Dix minutes plus tard, Karl Toko Ekambi a permis à Lyon de recoller sur un service de Jérôme Boateng. Hugo Ekitike a profité d’une bourde d’Anthony Lopes pour donner les trois points aux siens dans le temps additionnel (90e+5). Suite à ce revers, les Gones calent à la 10e place. Peter Bosz, leur entraîneur, s’est montré inquiet après cette défaite, déjà sa cinquième cette saison.

Peter Bosz amer la défaite de Lyon contre Reims

Déçu de la prestation de ses joueurs, le technicien néerlandais estime que l’Olympique Lyonnais se devait de gagner. Pour l’entraîneur lyonnais, l’ OL mérite un meilleur rang en championnat. « On joue beaucoup mieux que ça d’habitude. Et avec tout le respect que j’ai pour Reims, on doit gagner […] Dixième, ce n’est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux », a confié Peter Bosz cité par L’Équipe.

Le coach des Gones espère relever la tête lors du prochain match dimanche contre les Girondins. « Dans le foot, seule une victoire nous aidera à oublier. Il faut aller la chercher à Bordeaux Mais c’est vraiment dommage car à la maison contre Reims, il faut gagner... », a conclu l’entraîneur lyonnais.