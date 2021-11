OL : Bosz très inquiet avant d’affronter le Stade de Reims

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 00:20

Peter Bosz a exprimé une grosse inquiétude avant le match de l’ OL contre le Stade de Reims, mercredi (21h), lors de la 16e journée de Ligue 1.

OL : L'absence des supporters inquiète Peter Bosz

L’ OL affrontera le Stade de Reims, ce mercredi 1er décembre au Groupama Stadium, mais à huis clos. Et pour cause, le club rhodanien est sanctionné par la commission de discipline de la LFP après l’incident (jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet), lors de l’Olympico du 21 novembre dernier. Une décision que Jean-Michel Aulas trouve injuste. Tout comme son entraîneur Peter Bosz évidemment. Passé en conférence de presse d’avant-match ce mardi, il a fait part de sa crainte face aux Rémois, en raison de l’absence des supporters de l’Olympique Lyonnais.

« On a vu ce que cela donnait quand les supporters du Virage Nord sont revenus au stade. La plupart des points qu’on a pris étaient à la maison, et c’est grâce à nos supporters, qui nous aident vraiment », a rappelé l’entraîneur de l’OL. « Le huis clos, ça ne va pas nous aider […]. Dans les moments difficiles on a besoin d’eux (de nos supporters, ndlr), mais malheureusement, ils ne seront pas là mercredi », a-t-il regretté ensuite.

Les Lyonnais ont à coeur de gagner le match contre Reims

Après avoir renoué avec la victoire en championnat sur le terrain du Montpellier HSC (1-0), l’équipe de Peter Bosz a à coeur d’enchaîner avec un autre succès. « Il faut aussi gagner ce match face à Reims », a lâché le coach des Gones. Selon ce dernier, l’absence du public de l’ OL au stade « ne changera pas sa préparation du match », car souligne-t-il : « ça reste un match à 11 contre 11 ». Pour rappel, les Lyonnais sont 7es avec 22 points en 14 matchs disputés, en attendant la sanction qui sera prononcée le 8 décembre sur le match OL-OM arrêté après 5 minutes de jeu.