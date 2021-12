OL Mercato : Bosz tranche pour l'une de ses recrues estivales

Publié par Ange A. le 02 décembre 2021 à 08:38

Coach de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a fait le point sur l’une de ses recrues après la défaite de l’ OL contre le Stade de Reims.

Une recrue estivale en pleine galère à l’ OL

L’Olympique Lyonnais a du mal à enchaîner en championnat. Après son court succès dimanche contre Montpellier, l’ OL a été battu mercredi à domicile par me Stade de Reims (1-2). Pour cette rencontre, Peter Bosz s’est encore passé des services de Xherdan Shaqiri. Le polyvalent milieu offensif suisse est resté sur le banc lors de cette nouvelle de Lyon, déjà sa cinquième en championnat cette saison. Le joueur arrivé l’été en provenance de Liverpool n’a plus disputé de rencontre avec les Gones depuis le 4 novembre lors d’un succès en Ligue Europa contre le Sparta Prague (3-0). Sa situation commence à devenir inquiétante au moment où il semble ne plus entré dans les plans de son entraîneur. Lequel a tenu à justifier ses choix concernant le capitaine de la Nati.

Shaqiri barré par la concurrence à Lyon ?

Pour le coach de l’Olympique Lyonnais, il dispose déjà de profils similaires à celui de Xherdan Shaqiri dans son effectif. « Il joue mieux dans l’axe et on a Houssem [Aouar] et Paqueta. Donc il a surtout joué sur le côté droit avec nous. On a plusieurs joueurs avec les mêmes qualités », a d’abord expliqué le technicien néerlandais avant de revenir sur la raison du transfert de Shaqiri à Lyon. Pour le coach de l’ OL, le Suisse de 30 ans est une option offensive sur le flanc droit de l’attaque. Xherdan Shaqiri a joué 11 rencontres, dont 10 en tant que titulaire, pour un but et une passe décisive. Un bilan loin d’être reluisant pour le joueur recruté à 6 millions d’euros en provenance de Liverpool. Son contrat à Lyon est encore valde jusqu’en 2024.