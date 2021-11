PSG Mercato : Pochettino, un gros mensonge de Leonardo mis à nu !

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 12:54

Leonardo a confirmé la confiance du PSG envers Mauricio Pochettino. Mais le Brésilien n’aurait pas dit la vérité sur la situation en interne.

Relations tendues entre Leonardo et Pochettino

Alors que les rumeurs annonçaient Mauricio Pochettino sur le départ, notamment à Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær, Leonardo est sorti du silence pour confirmer la confiance du Paris Saint-Germain en son entraîneur. « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a expliqué le dirigeant brésilien vendredi dans des propos accordés à l’AFP.

Mais d’après L’Équipe, cette sortie du directeur sportif du PSG est plus du bluff puisque les relations entre les deux hommes sont difficiles en interne. Le quotidien sportif explique que Leonardo n’est pas satisfait du travail effectué par le coach argentin. Il lui reproche notamment la pauvreté du jeu proposé par son équipe, même si le club de la capitale caracole en tête du championnat et qu’il s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

De son côté, Mauricio Pochettino n’aurait pas apprécié la gestion du dernier mercato estival. Il reproche à son tour à Leonardo de ne l’avoir pas consulté sur les signatures de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Ramos. Toujours selon L’Équipe, les désaccords entre les deux hommes s’accumulent peu à peu et les tensions aussi. De là à tout changer ?

Le PSG prépare la saison prochaine sans Pochettino

D’après les révélations de Goal, le Paris Saint-Germain ne serait pas forcément opposé à l’idée de se séparer de Mauricio Pochettino. « Ce sont les proches de Pochettino qui ont fait fuiter l’intérêt de Manchester United et réciproquement celui de l’Argentin. Mais aussi son malaise à Paris. Entre Leo et Pochettino, les relations ne sont pas rompues, mais sont loin d’être parfaitement fluides », explique le média sportif.

« Tout semble donc indiquer que l’histoire d’amour devrait avoir une fin au début de l’été. Mais le club n’a pas l’intention de le laisser partir aussi facilement. Et à défaut d’avoir des valeurs marchandes dans son effectif, il diffuse l’idée qu’il faudra payer pour que ça soit le cas. Et si une offre arrive, Paris l’étudiera », assure Goal. L’Équipe confirme la tendance pour l’avenir de Pochettino en assurant que « si la direction parisienne n’entend pas se séparer de Pochettino à la première contrariété venue, elle ne lui offrira pas un blanc-seing non plus en fin de saison ».

Le Parisien enfonce le clou et indique que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi « préparent déjà sa suite, au moins pour l’été prochain, alors que le vestiaire semble avoir compris qu’il ne resterait pas au-delà de juin 2022 ». Pas de départ donc cet hiver, à moins d’une énorme surprise, mais le PSG se prépare bien à la succession de Pochettino et Zinédine Zidane est le grand favori pour le poste.