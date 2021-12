OM Mercato : Jorge Sampaoli a une autre priorité pour cet hiver !

Publié par Timothée Jean le 02 décembre 2021 à 14:38

Cet hiver, l’ OM devrait se montrer très actif sur le marché des transferts. L’entraîneur Jorge Sampaoli a déjà identifié les postes qu’il souhaite renforcer en priorité.

OM Mercato : Sampaoli veut un latéral droit et…

Malgré des caisses dans le rouge, l’Olympique de Marseille devrait se montrer actif durant le mercato hivernal. Plusieurs postes sont à renforcer, notamment celui du latéral droit. Comme l'a récemment indiqué Jorge Sampaoli, le club phocéen manque de « solutions » dans ce secteur de jeu. L’ OM ne dispose que d’un seul latéral droit de métier, en la personne de Pol Lirola, trimbalé de poste en poste depuis le début de la saison. Il est donc impératif pour l’ OM de doubler ce poste . « On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces postes », a récemment avoué Jorge Sampaoli.

L'Olympique de Marseille veut donc s’attacher les services d'un nouveau latéral droit, qui puisse être disponible à un prix raisonnable, puisqu’aucun transfert de grande envergure ne pourra être conclu en raison des contraintes financières. Les pistes menant à Daniel Wass (Valence CF), Facundo Medina (RC Lens) ou encore Sergio Gomez (Anderlecht) sont notamment évoquées. Mais ce n’est pas tout, Jorge Sampaoli aurait une seconde priorité en tête.

Un défenseur central espéré à Marseille

L’Équipe révèle ce jour que l’ OM envisage également de s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. D’autant plus que le club phocéen est susceptible de perdre plusieurs éléments dans ce secteur de jeu.Duje Caleta-Car n’est pas certain de passer l’hiver à Marseille. Le défenseur croate a de fortes chances de se voir indiquer la porte de sortie par son club, comme ce fut le cas l'été dernier. Trop irrégulier, Leonardo Balerdi ne convainc pas vraiment son entraîneur Jorge Sampaoli. Le défenseur espagnol pourrait également faire ses valises cet hiver. L’idée serait donc d’anticiper ces éventuels départs.