Stade Rennais : Une nouvelle terrible pour le SRFC avant l'ASSE

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 15:55

En conférence de presse aujourd'hui, l'entraîneur du Stade Rennais a concédé une bien mauvaise nouvelle concernant le match entre le SRFC et l' ASSE.

Stade Rennais : Une absence de taille contre les Verts

Dans sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Bruno Genesio est notamment revenu sur la débâcle de ses hommes contre le LOSC cette semaine, mettant fin à une série folle de 13 matches sans défaite. Pour le coach du SRFC, cette contre-performance ne doit pas accabler les Rouge et Noir et relève plus d'un accident. " Ce n’est jamais agréable de perdre un match. Maintenant je répète, il ne faut pas tout jeter et tomber en dépression parce qu’on perd un match. On a un groupe jeune et tout le monde sait qu’il ne faut pas rester sur le dernier match ", précise-t-il ce vendredi.

Si les joueurs rennais se sont montrés plus décevants que d’habitude, c’est aussi à cause d’une absence de taille, celle de Flavien Tait, véritable couteau suisse de l’entrejeu breton. Le Stade Rennais a perdu la bataille du milieu au fil de la rencontre contre les Dogues mercredi, où le duo Santamaria-Martin a moyennement fonctionné.

Seulement, si on pensait Tait de retour ce week-end contre les Verts, Bruno Genesio a mis subitement fin aux espoirs cet après-midi, officialisant le forfait de l’ancien angevin dimanche. " Flavien va beaucoup mieux, pas suffisamment pour être dans le groupe dimanche. On a un espoir de le récupérer pour le match de Tottenham. "

Une bonne nouvelle pour janvier

Malgré ce coup dur enregistré contre la lanterne rouge de Ligue 1, Bruno Genesio a apporté une nouvelle pour le moins réjouissante cette fois-ci concernant la deuxième partie de saison. Alors qu’on pensait le Stade Rennais décimé en défense à cause de la Coupe d’Afrique des Nations, l’entraîneur du SRFC a annoncé ce vendredi en conférence de presse, que Warmed Omari ne disputera pas la compétition africaine avec la sélection des Comores. Ainsi, seul Nayef Aguerd partira rejoindre le Maroc en ce qui concerne la défense centrale rennaise. Grande révélation cette saison, la présence de Warmed Omari (21 ans) en janvier est un réel soulagement pour les Rouge et Noir, lui qui avait d’ailleurs été l’une des seules satisfactions mercredi contre Lille.