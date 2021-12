RC Lens : Un grand hommage autour de la venue de Messi et le PSG

Publié par ALEXIS le 04 décembre 2021 à 00:07

Le RC Lens a prévu un événement spécial autour de son match contre le Ballon d'Or Lionel Messi et le PSG, au stade Bollaert, samedi (21h).

RC Lens : Hommage à la Sainte-Barbe, en maillot collector spécial

Le RC Lens va communier avec ses supporters au stade Bollaert-Delelis, lors du match contre le leader le Paris Saint-Germain. Il s’agit en effet de rendre un hommage à la Sainte-Barbe, qui est la sainte-patronne des mineurs honorée par les ouvriers chaque 4 décembre de l’année, et a qui les Lensois et leur passif de miniers, reste très attaché. Et pour accompagner le RCL, son équipementier Puma a en effet conçu une tunique fabriquée exclusivement en France en guise de quatrième maillot pour la saison 2021-2022 du club nordiste. Samedi, les Sang et Or seront donc vêtus d’un maillot collector spécial pour affronter les Parisiens.

« C’est un match particulier pour plein de gens amoureux du RC Lens parce que c’est la Sainte-Barbe avant tout », a expliqué le coach Franck Haise en conférence de presse, tout en insistant sur « la symbolique et sur les valeurs lensoises. Pour le gardien de but N°1 du Racing Club de Lens, Jean-Louis Leca, la célébration de la Sainte-Barbe à un caractère particulier. « Quand on s’intéresse aux valeurs de la région, aux traditions, ça touche », a-t-il déclaré au sujet de cette ''fête traditionnelle indissociable de l’Artois''.

Le groupe du RCL contre le PSG

Franck Haise a convoqué un groupe de 20 joueurs pour affronter le Paris SG dans un stade Bollaert qui sera en fête. Seuls les blessés Deiver Machado (ménisque) et Wesley Saïd (ischios) sont absents de l’équipe du RC Lens, actuelle 5e de Ligue 1.

Le groupe du RC Lens : Leca, Farinez – Clauss, Danso, Gradit, Haïdara, Medina, Wooh – Boli, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa, Varane – Ganago, Jean, Kalimuendo, Sotoca.