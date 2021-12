OL Mercato : Énorme révélation à 18 M€ dans le dossier Boga

Publié par Ange A. le 04 décembre 2021 à 03:47

Intéressé par l’Ivoirien Jérémie Boga, l’ OL peut toujours croire en ses chances d’enrôler le polyvalent attaquant évoluant à Sassuolo.

Un cador de Serie A débouté pour Jérémie Boga

Seulement 10e de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais est à la peine en championnat. Raison pour laquelle l’ OL entend au moins renforcer son secteur offensif durant la trêve internationale. Cible de Lyon durant le mercato estival, Jérémie Boga figurerait toujours dans les petits papiers de Juninho. Mais le directeur sportif des Gones a été refroidi ces dernières heures par la presse italienne. Celle-ci révélait en effet une offensive de l’Atalanta Bergame pour l’ailier de 24 ans. Nicolo Schira assurait même qu’un accord aurait été trouvé entre Boga et La Dea. Un contrat de quatre ans était notamment évoqué. Seulement, cette opération serait sur le point de capoter. Foot Mercato révèle en effet que Sassuolo a débouté l’offre de l’Atalanta. Celle-ci s’élèverait à 18 millions d’euros.

Une bonne nouvelle pour l’ OL

Les Neroverdi se sont toujours montrés fermes concernant un éventuel transfert de Jérémie Boga. L’actuel 12e de Serie A réclame au moins 20 millions d’euros pour lâcher son international ivoirien (7 sélections/1 but). Ces exigences avaient déjà fait reculer un autre prétendant comme l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Reste maintenant à savoir si l’ OL se montrera plus convaincant que ses rivaux dans ce dossier en recrutant le natif de Marseille. Celui-ci est en baisse de régime et un départ de Sassuolo pourrait lui permettre de se relancer.

Cet exercice 2021-2022 est particulièrement compliqué pour Boga. Le Marseillais n’a pas encore inscrit le moindre but en huit matchs. Il n’a jusqu’ici délivré que trois passes décisives. Actuellement blessé, l’Ivoirien est absent des pelouses depuis le 31 octobre. Son club est disposé à le céder puisqu’il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison.