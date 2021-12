LOSC : Sven Botman annonce la couleur pour son retour

Publié par Ange A. le 04 décembre 2021 à 06:37

Après des semaines d’absence, Sven Botman a signé son retour lors du succès du LOSC à Rennes. Le Néerlandais est optimiste pour la suite.

Sven Botman confiant pour le LOSC

Après six matchs sans victoire en Ligue 1 Uber Eats, le Lille OSC a renoué avec le succès lors de la dernière journée. Le LOSC a dominé le Stade Rennais, alors dauphin du PSG, au Roazhon Park. Lors de ce succès (1-2), le club nordiste enregistrait notamment le retour à la compétition de Sven Botman. Blessé aux quadriceps durant la trêve internationale d’octobre, le défenseur néerlandais a été aligné d’entrée contre Rennes. Il espère désormais passer à autre chose après ses huit semaines de galère. « Aujourd’hui, c'est derrière moi. Je suis content d’avoir rejoué. Et surtout que nous ayons pris les trois points […] Le fait de rejouer à Rennes m’a procuré de bonnes sensations. Peu importe qui débutait », a confié le défenseur central dans un entretien à L’Équipe. Après le succès en Bretagne, le numéro 4 lillois veut désormais enclencher une nouvelle dynamique avec son club.

Un objectif clair avec Lille cette saison

Pour Sven Botman, le Lille OSC, déjà largué dans la course au titre, a l’intention de finir sur le podium. « J’espère que la victoire à Rennes est le début de notre retour. Parce que notre but est de finir dans les trois premiers. Et qu’on peut encore le faire. On ne s’est pas rendu la tâche facile. Mais c’est encore dans le domaine du possible », a assuré le défenseur du LOSC. Pour l’international espoir néerlandais, il faudra néanmoins montrer une meilleure assise défensive. Avec 23 buts encaissés, le club nordiste a déjà concédé le même nombre en championnat que la saison dernière. « C’est le problème cette saison. On était fort dans ce domaine quand on défendait tous ensemble, à 100 %, pendant 90 minutes […] On doit s’améliorer sur ces points précis. Cela augmentera nos chances de l’empoter si on ne concède pas de but. C’est notre force », a-t-il souligné.