LOSC Mercato : Un club anglais ne lâche plus Jonathan David

Publié par ALEXIS le 04 décembre 2021 à 11:48

Au LOSC, Renato Sanches et Jonatan Ikoné sont annoncés sur le départ. Décisif, Jonathan David a également attiré l’attention d’Arsenal.

LOSC : Jonathan David, priorité d'Arsenal devant Calvert-Lewin

Après sa première saison vue comme celle de son adaptation au LOSC, Jonathan David fait feu de tout bois lors de l'exercice actuel. Avec 10 buts marqués en 16 matchs de Ligue 1, il est l’actuel meilleur buteur du championnat. Il a aussi marqué 2 buts en phase de poule de la Ligue des champions. Grâce à ses performances, l’attaquant de Lille OSC a accentué l’intérêt de plusieurs clubs sur lui. Arsenal ne le lâche d’ailleurs plus.

L’International canadien (24 sélections pour 18 buts) est vu comme le remplaçant idéal d’Alexandre Lacazette en fin de contrat en juin 2022 et sur le départ. Ce samedi, Evening Standard confirme l’intérêt des Gunners pour Jonathan David (21 ans). Ce dernier serait la priorité du club londonien surtout qu’Everton ne peut pas transférer son avant-centre anglais Dominic Calvert-Lewin (24 ans) à Arsenal.

Le buteur de Lille OSC vendu à plus de 35 M€ ?

Jonathan David a été acheté à La Gantoise (en Belgique) pendant le mercato estival 2020. Le LOSC a investi 27 M€ pour son transfert et il a signé un contrat qui va jusqu’en juin 2025. Grâce à ses statistiques avec les Dogues depuis son arrivée à Lille, sa cote a grimpé jusqu’à 35 M€. Rappelons que la saison dernière, le natif de Brooklyn (New York) avait inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1 disputés.

Alors que Renato Sanches et Jonatan Ikoné, intérêts respectifs de Liverpool et la Fiorentina, pourraient faire l’objet d’un transfert en janvier, Jonathan David, lui devrait rester chez les Dogues jusqu’à la fin de la saison. Arsenal envisagerait de le recruter à l’été, au moment de reconstruire son équipe.