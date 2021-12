Stade Rennais : Deux grosses surprises dans le groupe contre ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2021 à 00:49

Le Stade Rennais sera sur la pelouse de l’ASSE dimanche à 13 heures. À la veille de ce choc de Ligue 1, Bruno Genesio a dévoilé son groupe.

Birger Meling et Jérémy Doku absents avec Rennes à Saint-Étienne

Présent en conférence de presse d’avant-match, Bruno Genesio a fait le point sur son effectif vendredi. Avant le déplacement à Saint-Étienne dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade Rennais a expliqué que Flavien Tait est encore un peu juste pour effectuer son retour dans le groupe. Le milieu de terrain de 28 ans est donc laissé de côté pour le voyage à Geoffroy-Guichard avec l’espoir de le récupérer pour le match contre Tottenham, jeudi, lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence.

« Flavien va beaucoup mieux, mais ne sera pas dans le groupe face à Saint-Étienne. On a espoir de le récupérer pour le match de Tottenham. Pas d’autres absents, hormis Jérémy Gélin qui est en rééducation et qui a repris la course, et va plutôt bien », a expliqué Genesio. Mais contre toute attente, deux autres cadres du Stade Rennais se sont ajoutés à la liste des forfaits pour le match de dimanche contre l’ASSE. En effet, Birger Meling et Jérémy Doku sont les deux grands absents surprises du groupe de Bruno Genesio, convoqué pour le déplacement à Saint-Étienne.

Après sa longue absence, l’international belge de 19 ans avait repris la compétition récemment. Mais l'entraîneur rennais préfère ne pas aller trop vite avec lui. Birger Meling, lui, n'a tout simplement pas été retenu pour le match contre les Verts. Andy Diouf, Matthis Abline et Loum Tchaouna sont présents, dans ce groupe de 21 joueurs, dont Dogan Alemdar devrait sortir au coup d’envoi.

Le groupe du Stade Rennais pour l’ASSE

Gardiens : Gomis, Salin, Alemdar

Défenseurs : Traoré, Assignon, Omari, Basé, Aguero, Truffert

Milieux : Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Diouf, Martin, Majer

Attaquants : Terrier, Laborde, Abline, Guirassy, Sulemana, Tchaouna.