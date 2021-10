ASSE : Zaydou Youssouf sonne la révolte face au RC Strasbourg

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 02:30

Dernière de Ligue 1, l’ ASSE est en mauvaise posture avant son difficile déplacement à Strasbourg. Vu la menace de la relégation qui plane sur les Verts, Zaydou Youssouf a remobilisé ses coéquipiers, afin d’aller arracher des points au Stade de La Meinau, dimanche (15h).

ASSE : Zaydou Youssouf, « continuer sur le rythme du derby à Strasbourg »

L’ ASSE n’a certes pas gagné son dernier match, précisément le derby contre l’ OL (1-1), mais elle a montré un meilleur visage contre son ennemi historique, avant la trêve internationale. Menés (1-0) en première période, les Stéphanois n’ont rien lâché et sont parvenus à revenir au score dans le temps additionnel (1-1, 90e+5). Selon Zaydou Youssouf, si l’AS Saint-Étienne veut enfin tenir sa première victoire, elle doit rester dans le même état d’esprit du derby contre le RC Strasbourg. « On a tous attaqué le derby avec de la rigueur, du sérieux. On est restés sur cette dynamique lors de cette trêve. À nous de continuer comme ça. À nous d’être performants pour avoir notre chance, car il n’y aura que comme ça qu’on pourra remonter au classement », a déclaré en conférence de presse d’avant-match.

À la question de savoir s’il est inquiet pour la 20e place de l’ ASSE, le milieu de terrain avoue qu’une victoire pourrait être le déclic pour se sortir du bas du classement. « On sait qu’on a besoin de victoires. On est très mal classés. Si je peux aider l’équipe, je le ferai avec grand plaisir. Qu’on soit dans les onze sur le terrain ou sur le banc, on veut tous aider », a-t-il soutenu.

La concentration et l’agressivité, la clé du match

Longtemps blessé et absent six mois entre février et août 2019, Zaydou Youssouf a renoué avec la compétition la peur d'une rechute au ventre en 2020. Cette saison, il assure que cette blessure est maintenant un lointain mauvais souvenir. Revenu en forme, il est déterminé à booster ses coéquipiers à se surpasser pour arracher la victoire face au Racing Club. « Le groupe est désormais au complet et veut aborder le déplacement à Strasbourg comme le Derby. Il faudra de la concentration, de l’agressivité. On est derniers du championnat, on ne peut pas viser qu'un match nul là-bas. On est en quête de résultats. Il faut qu’on ramène les trois points », a lancé le joueur de 22 ans.