ASSE Mercato : Déjà un favori à la succession de Claude Puel

Publié par Ange A. le 06 décembre 2021 à 07:00

L’AS Saint-Étienne a décidé de la mise à pied de Claude Puel après sa nouvelle défaite. Un nom émerge pour remplacer le Castrais.

La succession de Claude Puel déjà ouverte à l’ASSE

La dernière défaite de l’AS Saint-Étienne aura été fatale à Claud epuel. Dmanche, l’ASSE s’est lourdement incliné à Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais (0-5). Sute à cette humiliation à domicile, la direction stéphanoise a annoncé la mise à pied de son entraîneur principal. Lequel sera remercié après plus de deux ans sur le banc des Verts et à six mois de l’expiration de son contrat. Cette nouvelle ravi notamment les supporters de l’ASSE qui exigeaient le départ de Puel depuis de longues semaines. Le technicien de 60 ans désormais sur le départ, quelques noms sont évoqués pour assurer sa succession sur le banc du club ligérien. Trois noms émergent de la short-list du board stéphanois.

Un favori pour remplacer Puel à Saint-Étienne

D’après les informations fournies par L’Équipe, Pascal Dupraz est en pole pour remplacer Claude Puel à l’AS Saint-Étienne. Son nom circulait déjà au plus fort de la crise entre les supporters stéphanois et l’entraîneur de l’ASSE. Celui-ci s’était offert un sursis après 4 rencontres sans défaite, dont deux victoires de rang sur la série. D’après le site du quotidien sportif, Jean-François Soucasse a fait de Pascal Dupraz sa priorité pour la succession du Castras à l’Etrat. Le technicien de 59 ans est libre de tout contrat depuis son limogeage à Caen en mars. L’ancien entraîneur caennais est une vieille connaisse de Soucasse. Les deux ont travaillé au Toulouse FC. Outre cette piste, le journal en ligne révèle que David Guion figure également sur les tablettes des Verts. Le coach de 54 ans a quitté le Stade de Reims l’été dernier après quatre ans de services. Foot Mercato évoque pour sa part un potentiel retour de Jean-Louis Gasset, ancien coach de Saint-Étienne entre 2017 et 2019.