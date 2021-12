OM Mercato : Un gros problème Jorge Sampaoli à Marseille ?

Publié par Gary SLM le 06 décembre 2021 à 08:41

L’ OM est dans le dur malgré sa troisième place au classement de Ligue 1. Jorge Sampaoli est désormais le problème à Marseille.

OM Mercato : Fin de l'état de grâce pour Jorge Sampaoli

Lorsqu’il prend ses fonctions à l’Olympique de Marseille le 8 mars 2021, Jorge Sampaoli porte l’espoir de tout le peuple marseillais. Sur la Canebière, on compte sur la grinta de l’entraîneur argentin pour secouer une équipe endormie qui lâche match après match. Rapidement, ses premiers résultats confirment les attentes et c’est ce qui encourage la direction à réaliser une dizaine de transferts de joueurs au dernier mercato estival pour lui donner les moyens d’aller plus loin avec l’ OM.

Aujourd’hui, le club phocéen n’est pas vraiment au rendez-vous des attentes et c’est Jorge Sampaoli qui est pointé comme premier responsable des carences de son équipe. Samedi, l’équipe marseillaise s’est inclinée 1-2 face au Stade brestois sur la pelouse de son stade Vélodrome. Après cette déconvenue qui empêche une marche résolue de l’équipe olympienne vers les 2 premières places du classement, des doigts accusateurs s’élèvent contre l’ancien coach du Séville FC.

Pierre Ménès charge l'entraîneur marseillais

Ici, Pierre Ménès dézingue les méthodes de l’entraîneur argentin. Pour lui, « le tripatouillage permanent » du coach de l’ OM « commence à nuire à cette équipe ». Il reproche au technicien son coaching instable qui veut qu’il déplace sans cesse les joueurs de leur poste de prédilection.

Même si ses 29 points au compteur en Ligue 1 et la troisième place du club phocéen au classement de ce même championnat ne sont pas de si mauvais résultats, l’Olympique de Marseille a déjà perdu 3 matches et fait 5 matchs nuls. Une meilleure gestion de l’équipe par l’entraîneur aurait peut-être permis à l’équipe de passer devant le Stade Rennais de Bruno Genesio. Le mercato OM qui approche place tout de même le technicien dans une position confortable pour revendiquer les transferts de nouveaux joueurs.

Il faudra à l’OM un nouvel attaquant et un milieu de terrain offensif capable de pallier efficacement les absences de Dimitri Payet. Il n’est par exemple pas normal que le milieu de terrain réunionnais soit à lui seul à la fois le meilleur buteur du club phocéen et le meilleur passeur. Jorge Sampaoli devra trouver les bonnes solutions le temps que s’ouvre le mercato hivernal.