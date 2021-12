OM : Un indésirable lance déjà un avertissement à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 06 décembre 2021 à 12:41

Prêté cette saison au RC Strasbourg, Lucas Perrin a lancé un premier avertissement à l’ OM qu’il affrontera le week-end prochain.

OM : Lucas Perrin prévient déjà les Marseillais

Le Racing Club de Strasbourg Alsace poursuit sa montée en puissance en Ligue 1 cette saison. Après sa brillante victoire face aux Girondins de Bordeaux (5-2), le club alsacien a récidivé ce week-end en s’imposant (3-0) face à l’ OGC Nice. Le RC Strasbourg enchaine ainsi sur une deuxième victoire consécutive et se trouve sur une série de six matchs sans défaite en championnat (3 victoires, 3 nuls).

Pour le déplacement à Nice, la formation strasbourgeoise s’est notamment appuyée sur un très bon Lucas Perrin pour museler les offensives niçoises. « Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Pas personnellement pour moi, mais pour toute l'équipe. On a fait un très très gros match, que ce soit défensivement et offensivement », s'est-il rejoui en zone mixte. Le défenseur central, prêté avec option d’achat par l’ OM, réalise des prestations convaincantes dans la défense du RCSA et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Lucas Perrin pense même déjà au match contre l’Olympique de Marseille dimanche prochain (17h) au stade La Meineau. « Je suis content, on va les recevoir à la Meinau. Ça va être une belle ambiance, un beau match. Si après on peut gagner, ça ne me dérangerait pas de prendre les trois points face à Marseille », a-t-il ajouté. Le défenseur central ne fait donc pas de complexe d'infériorité face à son ancienne équipe et est persuadé que le RCSA peut obtenir un très bon résultat face à l’ OM.

Lucas Perrin refuse de s'enflammer

Avec le soutien du public strasbourgeois, Lucas Perrin est convaincu de prendre les trois points face aux hommes de Jorge Sampaoli. Mais le joueur prêté par l’ OM au RC Strasbourg sait que cette rencontre à domicile sera « difficile ». Il estime alors que le RCSA devra faire preuve de grande concentration face à l’ OM, au risque de prendre une grosse claque. « On a fait une très grosse performance, mais il ne faut pas s'enflammer. On peut vite se prendre une gifle », a-t-il conclu.