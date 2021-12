PSG-Bruges : La compo du Paris SG, grosse surprise en défense ?

Publié par Thomas le 06 décembre 2021 à 17:41

Ce mardi, le PSG reçoit Bruges en Ligue des Champions, découvrez la compo du Paris SG avec une surprise de dernière minute en défense.

Un match test pour le Paris SG et Pochettino

C’est un match plutôt curieux qui attend le Paris saint-Germain ce mardi en Ligue des Champions. Assurés de terminer deuxième du groupe A et donc de se qualifier pour les huitièmes, les Rouge et Bleu devront faire belle impression au Parc des Princes dans une rencontre sans enjeu. Un match " bonus " qui pourrait faire office de test pour Mauricio Pochettino et ses hommes, qui livrent depuis plusieurs semaines, voir plusieurs mois, des prestations en demi-teintes qui commencent à agacer les supporters. De nombreuses sources internes au club évoquent d’ailleurs un certain ras-le bol de plusieurs joueurs qui militeraient pour un changement de système.

Une défense newlook contre Bruges ?

Pour cette 6ème journée de Ligue des Champions, le Paris SG devra une nouvelle fois composer sans sa recrue espagnole Sergio Ramos, toujours indisponible pour faire partie du groupe ce mardi. Pourtant présent depuis dimanche aux entraînements, l’ancien joueur du Real poursuit sa récupération après sa fatigue musculaire contractée dans la foulée du match contre l'ASSE. Selon Pochettino, cette nouvelle absence est totalement prévue par son équipe, " dans la planification de Sergio aujourd’hui c’est la première fois qu’il s’entraîne avec le groupe ensuite il a fait un travail individuel mais tout ça était prévu ce n’est pas une décision médicale. " a précisé l’Argentin ce lundi.

Dans le même temps, le club francilien a évoqué lors de son traditionnel point médical d’avant match que Presnel Kimpembe était lui incertain pour la rencontre. Le joueur, qui avait terminé le match contre Lens avec une gêne au mollet pourrait être forfait contre Bruges, de quoi observer une toute nouvelle charnière centrale. Quelques heures plus tard, le journaliste Loïc Tanzi déclare sur son compte Twitter que l'international français sera finalement bien présent dans le groupe. Au cas au le coach parisien décide de le faire souffler, ce devrait être Thilo Kehrer qui devrait assurer l'intérim.

Pochettino optimiste pour Verratti

Face à une équipe que le coach argentin décrit comme " combative et difficile à battre dans ce groupe ", le PSG devra faire preuve d’un supplément d’âme, en haussant drastiquement le niveau de jeu contre une équipe qui elle, aura beaucoup à jouer ce mardi. Pour se faire, Pochettino pourra compter sur la présence de son homme à tout faire au milieu, Marco Verratti. Régulièrement blessé depuis le début de la saison, l’Italien devrait bien débuter contre Bruges, et ce malgré une possibilité de le préserver après avoir débuté contre le RC Lens " En principe il est disponible, il a de bonnes sensations, s’il est bien il jouera " a déclaré son entraîneur en conférence de presse.

Le Petit Hibou devrait être aligné aux côtés de Georginho Wijnaldum et Idrissa Gueye au milieu. La recrue néerlandaise, blessée depuis deux semaines, avait connu un retour triomphant contre les Sang et Or ce week-end, en inscrivant le but égalisateur quelques temps après son entrée en jeu.

Compo probable du PSG contre Bruges

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, T. Kehrer ou P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux : G. Wijnaldum, I. Gueye, M. Verratti

Attaquants : A. Di Maria, K. Mbappé, L. Messi