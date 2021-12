PSG Mercato : Pochettino doit dégager de Paris, Messi s’en mêle !

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2021 à 13:41

Déjà sous le feu des critiques, Mauricio Pochettino commence à inquiéter dans le vestiaire du PSG. Notamment, son compatriote Lionel Messi.

Le clan Messi commence à douter de Pochettino

Les choses se compliquent de plus en plus pour Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’entraîneur argentin va-t-il parvenir à rester sur le banc du Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison en cours ? Si les fans et certains observateurs, dont Pierre Ménès, estiment qu’il est « nul » et qu’il fut une erreur de casting après le licenciement de Thomas Tuchel, l’ex-manager de Tottenham doit désormais faire face à une grogne qui vient de l’intérieur même du vestiaire parisien.

En effet, d’après les dernières révélations de L'Équipe, l'entourage de Lionel Messi s'interroge sur les capacités tactiques de Pochettino, enfermé dans un plan de jeu trop restrictif. Le quotidien Le Parisien confirme la tendance et indique que « Messi confie se sentir peu à l'aise dans cette équipe. » En effet, l’ancien joueur de Bordeaux a du mal à trouver la bonne formule sur le plan offensif pour mettre le septuple Ballon d’Or dans les meilleures conditions au sein de l’équipe parisienne.

Le clan Messi s'interroge donc sur les aptitudes tactiques de l’Argentin. Décrié par les supporters et plusieurs consultants, Pochettino serait ainsi en train de se mettre son propre vestiaire contre lui. Une situation qui pourrait pousser la direction du club à prendre une décision radicale pour son avenir.

PSG Mercato : vers un licenciement brutal de Pochettino ?

L’Équipe et Le Parisien annoncent en choeur que l’avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du Paris Saint-Germain qui n’exclut d’ailleurs plus de le limoger si la situation ne s’arrange. Le quotidien régional explique qu'entre les difficultés tactiques de Pochettino à mettre en place un vrai plan de jeu, les rumeurs l'envoyant à Manchester United qu'il n'a pas démentie, les négociations entre Zinedine Zidane et Doha et les piètres prestations de l’équipe parisienne, les signaux sont nombreux et annoncent tous une fin de collaboration inévitable entre le vice-champion de France et le coach de 49 ans.

Affaire à suivre donc…