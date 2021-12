Barça Mercato : Le FC Barcelone se lance sur un crack mondial !

Publié par Thomas le 07 décembre 2021 à 00:25

Désireux de recruter un attaquant de classe mondiale pour 2022, le Barça aurait fixé sa priorité sur un des joueurs les plus en vue d'Europe.

Barça Mercato : Barcelone aussi veut Vlahovic !

C’est sans doute le joueur en vogue de ces dernières semaines, auteur déjà de 13 buts et deux passes décisives en Serie A en 16 journées, l’attaquant Dusan Vlahovic fait trembler l’Italie où il rayonne sous les couleurs de la Fiorentina. A seulement 21 ans, le Serbe considéré par certains comme le nouveau Zlatan, est plus que jamais associé à un départ de Florence l’été prochain. De nombreux clubs mènent une lutte sans merci pour l’enrôler, une concurrence rude, à laquelle vient de s’ajouter le FC Barcelone.

Dans sa volonté de renforcer son secteur offensif, très amoindri depuis le départ de Leo Messi l’été dernier, le Barça ferait de Dusan Vlahovic sa grande priorité du prochain mercato estival. Les dirigeants blaugrana comme beaucoup de supporters, tirent la sonnette d’alarme quant à l’urgence de recruter un attaquant de haut niveau pour les saisons à venir. La possible retraite de Sergio Agüero après son malaise respiratoire contracté contre Alavès mi-octobre, a poussé le club catalan à accélérer ces recherches.

Un surprenant échange avec Depay

Selon plusieurs médias espagnols, l’idée du FC Barcelone serait notamment d’inclure la recrue néerlandaise Memphis Depay dans la transaction pour alléger le coût du transfert. L’ancien Lyonnais, même s’il réalise un début de saison tout à fait convenable (8 buts et 2 passes décisives), fait les frais du départ de Ronald Koeman, avec qui il entretenait une grande relation. Récemment, RMC Sport faisait écho d’un intérêt de l’AS Roma pour le Néerlandais, qui voit son bail avec Barcelone se terminer en 2023.

En proie à de graves problèmes financiers, les Blaugrana voient difficilement possible un transfert sec de Vlahovic. De son côté, la Fiorentina se montre intransigeante et ne fera aucun traitement de faveur au Barça. L’été dernier, c’est l’Atlético Madrid qui s’était fait rembarrer par l’écurie italienne, en proposant pourtant pas moins de 70 millions d’euros. Sur le dossier, le Barça devra rivaliser entre autres avec le PSG, le Juve et Arsenal.