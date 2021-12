ASSE Mercato : La succession de Puel déjà réglée à Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2021 à 18:41

En attendant la nomination du successeur de Puel, écarté dimanche, l’ ASSE aurait choisi son adjoint Julien Sablé comme coach intérimaire.

ASSE : Julien Sablé pour assurer l’intérim ?

L’ ASSE a écarté Claude Puel de la tête de l’encadrement technique de son équipe professionnelle et lui cherche un successeur. Trois entraîneurs libres de tout engagement sont en lice pour occuper le poste. Ce sont Pascal Dupraz (59 ans), David Guion (54 ans) et Jean-Louis Gasset (68 ans). En attendant de connaitre celui qui sera choisi pour succéder à Claude Puel jusqu’à la fin de fin de la saison, l’AS Saint-Étienne aurait décidé de nommer provisoirement Julien Sablé. Selon Evect, « c’est Julien Sablé qui va diriger l'équipe après la mise à pied du manager général de l' ASSE ».

La source précise que deux autres solutions en interne ont été explorées par la nouvelle direction stéphanoise, mais elles n’ont pas été retenues. « Le ticket menant à Laurent Huard, responsable du centre de formation et pas vraiment enclin à accepter le poste a été écarté par le nouveau board sportif stéphanois composé de Loïc Perrin (nouveau coordinateur sportif), Samuel Rustem et Jean-François Soucasse (président exécutif). Idem pour la piste menant aux entraîneurs de la réserve et des U19, Razik Nedder et Jean-Luc Dogon », a appris le site web regroupant une communauté de supporters des Verts.

Le triste bilan du technicien de 41 ans

Adjoint de Claude Puel, le technicien de 41 ans a déjà assuré une mission d'intérim. C'était lors de la saison 2017-2018, après l'éviction d'Oscar Garcia et avant la nomination de Jean-Louis Gasset. Il avait dirigé 6 matchs en Ligue 1, entre le 15 novembre et le 20 décembre 2017, avant de laisser la place à Gasset au poste d'entraîneur principal. Et son bilan médiocre est le suivant : 0 victoire, 2 nuls et 4 défaites. Si l'information de la source se confirme, Julien Sablé dirigera l' ASSE contre le Stade de Reims à Auguste-Delaune, le samedi 11 décembre (21h), lors de la 18e journée de Ligue 1.