PSG Mercato : Pochettino fait une annonce détonante sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 06 décembre 2021 à 21:41

À la veille de la réception du FC Bruges en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a évoqué sa situation au PSG devant les médias.

Pochettino lâché par son vestiaire pour son manque d'autorité

Dans son édition de ce lundi, le journal L’Équipe a révélé que Mauricio Pochettinoa perdu une partie de sa crédibilité au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain en raison de son déficit d'autorité. Le quotidien sportif explique que certaines sources proches du PSG indiquent que le successeur de Thomas Tuchel est pointé du doigt par une partie du vestiaire qui lui reproche sa réaction trop laxiste face aux excès de certains joueurs.

Le dernier fait grave qui est mis sur le compte de cette trop grande fragilité de l’ancien coach de Tottenham remonte aux festivités qui ont suivi la cérémonie du Ballon d’Or 2021. Au cours de la fête en l’honneur à leur coéquipier Lionel Messi, certains éléments du contingent parisien auraient eu des comportements peu professionnels sans que cela n’entraîne de réaction de la part de l’entraîneur.

Plusieurs épisodes de ce type auraient interpellé certains joueurs de l’effectif depuis l’arrivée de Pochettino au Paris Saint-Germain. Une situation qui aurait fragilisé davantage le technicien de 49 ans auprès de ses dirigeants. Mais le principal concerné soutient totalement le contraire.

PSG Mercato : Pochettino « je suis tranquille »

Alors que plusieurs rumeurs annoncent son prochain départ du Paris Saint-Germain et la perte du soutien de ses joueurs, Mauricio Pochettino assure être tranquille. Présent en conférence de presse ce lundi, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a clairement profité de l’occasion pour faire une importante une mise au point et répondre à ses détracteurs. « Comment je vais ? Je me sens bien, je me sens très tranquille, car j'ai le soutien de mes joueurs et celui d'une structure qui sait ce que l'on fait. On se trouve dans un processus de progression avec deux choses », a déclaré Pochettino avant d’expliquer sa démarche dans le travail.

« Tout d'abord, l'aspect visible avec le jeu de l'équipe, la tactique, la communication, les liens qui se créent sur le terrain. Mais aussi les autres liens au sein du vestiaire dans la vie au quotidien. Ce sont des choses qui viennent seulement avec le temps. Il faut que les deux grandissent avec un bon équilibre, il y a un processus interne avec de l'adaptation, de la connaissance pour construire un groupe solide avec le même objectif », a expliqué l’homme de 49 ans à la veille d’affronter le FC Bruges, pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.