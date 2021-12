OM Mercato : SRFC, LOSC, Un coup magnifique de Longoria se précise !

Publié par Thomas le 07 décembre 2021 à 17:52

Auteur d'un mercato sensationnel l'été dernier, le directeur sportif de l' OM, Pablo Longoria, est très proche de signer son premier gros coup de l'hiver.

OM Mercato : Longoria accélère pour une pépite espagnole !

Tonitruant lors du mercato estival, Pablo Longoria ne semble pas décidé à s’arrêter de sitôt. Doté d’un effectif ultra fourni à tous les postes, l’ Olympique de Marseille pourrait cet hiver enregistrer l’arrivée d’un défenseur espagnol. Comme annoncé il y a plusieurs semaines, l’ OM lorgne de près le jeune latéral Sergio Gomez, du club d’Anderlecht. Véritable sensation dans le championnat belge, l’ancien espoir du FC Barcelone fait grandement parler de lui en Europe et commence à attirer de grosses écuries. Cette saison, le latéral, capable aussi d’évoluer comme ailier, a déjà inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives.

En plus des Olympiens, le Stade Rennais, le LOSC et l’AS Monaco s’ajoutent à la liste des prétendants au joueur de 21 ans. Une information révélée il y a peu par The Sun, qui dévoilait aussi une forte convoitise de plusieurs clubs anglais comme Man United et Everton. Néanmoins, l’ OM aurait pris une longueur d’avance sur ses concurrents ces derniers jours, et ce, dans le plus grand silence.

Comme l’avance DH les Sports +, l’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de son directeur sportif, aurait mis un coup d’accélérateur dans le dossier afin d’enrôler rapidement le jeune talent espagnol. L’idée serait de boucler la signature pour janvier, néanmoins, l’équipe de Jorge Sampaoli se voit confronter à un problème de taille.

Marseille attend des ventes cet hiver

Si l’Olympique de Marseille cherche toujours à parfaire son effectif avec des joueurs prometteurs à des postes clés, le club se trouve cependant dans l’obligation de se délester économiquement cet hiver, sans quoi, aucune signature ne sera possible. Une tendance confirmée par Longoria cette semaine " Je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif, avec les actifs que j'ai dans l'équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l'argent de façon intelligente " a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe.

Parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises cet hiver, deux noms ressortent avec insistance, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Le premier nommé bénéficie d’une très belle cote en Europe, et pourrait rapporter une jolie somme à l’ OM. Certains clubs de Premier League seraient particulièrement attentifs à la situation du défenseur croate. Pour Amavi, le départ semble inévitable, le joueur a récemment vu son entraîneur avouer qu’il ne comptait plus sur lui. Tout pourrait se décanter dans les prochaines semaines.