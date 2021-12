Stade Rennais : Nouvelle inquiétante pour le SRFC avant Tottenham !

Publié par Thomas le 08 décembre 2021 à 14:05

A la veille du choc Tottenham-SRFC en Conference League, le Stade Rennais pourrait connaître 3 absences énormes dans l'effectif.

Stade Rennais : Une équipe diminuée contre les Spurs ?

Ce jeudi, les Rouge et Noir se déplacent à Londres pour affronter Tottenham. Déjà assuré de terminer premier de son groupe de Ligue Europa Conference, le SRFC aborde cette finale avant l’heure avec sérénité. Malgré ce manque d’enjeu, Bruno Genesio et ses hommes ne prendront pas cette rencontre à la légère, bien au contraire, les Bretons souhaitent enchaîner un 8ème match sans défaite en Europe cette saison.

Si Tottenham réalise un début de saison délicat avec un changement d’entraîneur survenu il y a quelques semaines, le club londonien semble avoir repris du poil de la bête en championnat avec 4 victoires en 5 matchs de Premier League. En Conference League, la tâche s’annonce plus complexe puisque les hommes d’Antonio Conte stagnent à égalité de point (7) que Mura, en d’autres termes, un faux pas des Spurs contre Rennes pourrait leur couter leur qualification. Bonne nouvelle pour eux, le Stade Rennais devrait se présenter encore amoindri ce jeudi, avec trois forfaits de taille.

Ce matin lors du traditionnel entraînement à la Piverdière, les journalistes présents ont pu constater l’absence de Flavien Tait, Jérémy Doku et Birger Meling qui présage donc une indisponibilité de ces trois joueurs demain contre Tottenham. Absent depuis le match contre Lorient fin novembre, Flavien Tait devra une nouvelle fois patienter pour revenir à la compétition, lui qui avait grandement manqué aux Rouge et Noir lors de la défaite contre le LOSC (01/12). Ce week-end, Bruno Genesio laissait pourtant entrevoir un retour du milieu français pour le choc de ce jeudi en Conference League " Flavien va beaucoup mieux, pas suffisamment pour être dans le groupe dimanche (contre l’ASSE). On a un espoir de le récupérer pour le match de Tottenham. ".

Pour Jérémy Doku, l’info est plus préoccupante, puisque le joueur n’avait pas été convoqué contre les Verts ce dimanche, et semblait pourtant en pleine forme lors de ses entrées contre Lille et Lorient les journées précédentes. Le coach rennais devrait donner plus d’informations sur la situation des trois joueurs nommés plus haut en conférence de presse ce mercredi. Dans le même temps Tottenham connaît lui une recrudescence de virus dans ses rangs, avec pas moins de 6 joueurs et 2 membres du staff technique positifs au Covid-19.