PSG Mercato : 60M€, Leonardo provoque Milan après Donnarumma !

L’AC Milan ne digère toujours pas le départ de Gianluigi Donnarumma pour le PSG. Mais Leonardo rêve à nouveau frapper un autre coup à Milan.

Theo Hernandez, le rêve ultime du PSG

En fin de contrat le 30 juin dernier, Gianluigi Donnarumma a quitté l’AC Milan pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. Un coup dur pour le club italien qui a multiplié les offres afin de renouveler le bail de son gardien de but. C’est donc tout logiquement que les Rossoneri gardent une dent contre le PSG qui a proposé un contrat en or à Donnarumma pour le convaincre de quitter la Serie A et son club formateur. Qu’à cela ne tienne. Leonardo pense que le club lombard peut accepter de faire affaire avec le Paris Saint-Germain.

Après Donnarumma, le directeur sportif parisien veut récupérer gratuitement Franck Kessié lors du prochain mercato estival. En fin de contrat, le milieu de terrain ivoirien n’a pas renouvelé son bail et le vice-champion de France en titre travaille en coulisses pour l’attirer à l’issue de la saison. Mais ce n’est pas tout. En effet, Calcio Mercato assure que le PSG n’a pas renoncé à son idée de recruter Theo Hernandez lors du prochain mercato estival. Pour y parvenir, le club de la capitale serait prêt à casser sa tirelire.

Le Qatar prépare son offre pour Theo Hernandez

Après avoir fait venir Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain désormais de s’offrir les services d’un arrière gauche de classe mondiale. Malgré les présences de Juan Bernat et Nuno Mendes, le club parisien veut recruter Theo Hernandez. Éblouissant depuis son arrivée à San Siro en 2019 pour 21,5 millions d’euros, l’ancien défenseur du Real Madrid fait rêver plusieurs grosses écuries du contient, le PSG en tête.

Adoubé en sélection, le cadet des frères Hernandez l'est aussi dans le monde du football avec ses qualités offensives qui ne laissent pas insensibles. Et selon le média El Nacional, Leonardo prépare déjà une offre de 60 millions d’euros pour tenter de convaincre l’AC Milan de le laisser partir. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Marseille se sent bien à Milan et ne compte pas changer d’air maintenant, mais le PSG serait à lui offrir un très gros salaire.

Affaire à suivre donc…