PSG Mercato : Accord total à Lille, Paris se frotte déjà les mains

Publié par JEAN-LUC D le 09 décembre 2021 à 01:05

Le LOSC est sur le point de conclure une première grosse vente pour cet hiver. Une bonne nouvelle qui réjouit déjà les dirigeants du PSG.

Accord total entre Lille et la Fiorentina pour Jonathan Ikoné

Annoncé à la Fiorentina, Jonathan Ikoné semble bien parti pour quitter le Lille OSC lors du prochain mercato hivernal. Mais l’international français de 23 ans est aussi convoité par le RB Leipzig ce qui fait monter les enchères pour janvier. Le club de Florence est en pole position sur le dossier avec une offre de 21 millions d'euros à laquelle peuvent s'ajouter des bonus pour faire augmenter le montant du transfert. Cette transaction permettra à l'écurie nordiste de renflouer les caisses.

Une concurrence qui tend à permettre au transfert d'atteindre un montant encore plus important, notamment pour le club vendeur le LOSC. Toutefois, outre les commissions des agents, Lille va devoir partager son pactole avec un autre acteur, le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Un chèque inattendu de 10M€ à venir

Formé au PSG, Jonathan Ikoné a été vendu au LOSC en juillet 2018 contre un chèque de 5 millions d’euros et un pourcentage à la revente. Et d’après les informations du portail Foot Mercato, les dirigeants du LOSC et leurs homologues de la Fiorentina seraient proches d'un accord total pour le transfert de Jonathan Ikoné contre une somme de 21 millions d’euros plus divers bonus et pourcentage à la revente.

À l’époque quand le PSG cédait le natif de Bondy aux Dogues, le club de la capitale avait négocié une clause lui permettant de toucher entre 45 et 50% sur la plus-value potentielle du transfert du protégé de Jocelyn Gourvennec. Jonathan Ikoné pourrait donc rapporter jusqu’à 10 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Une belle enveloppe qui pourrait servir durant le marché de janvier.

Affaire à suivre...