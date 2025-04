ASSE : Monaco sous pression avant d’affronter Saint-Etienne

Éjectée du podium de la Ligue 1 à l’issue de la 31e journée, l’AS Monaco, prochain adversaire de l’ASSE, est sous tension. Le président du club de la Principauté est monté au créneau pour rappeler l’objectif du club en cette fin de saison.

L’AS Monaco menacée par Lyon, Nice et Strasbourg

La pression monte à l’AS Monaco à quatre jours du match crucial contre l’ASSE, au stade Geoffroy-Guichard. Tenus en échec par le Havre AC en Normandie (1-1), les Monégasques ont perdu leur troisième place sur le podium et sont désormais talonnés par l’OL, l’OGC Nice et le RC Strasbourg. Ces trois équipes, également en course pour une qualification en Ligue des Champions, sont toutes à un seul point de l’ASM.

Lisez aussi : ASSE : Une menace plane sur trois Verts avant Monaco

À voir PSG : Grosse inquiétude après la victoire à Arsenal !

En cas de défaite des Monégasques à Saint-Etienne, ils se feraient doubler par les Lyonnais, les Niçois et les Strasbourgeois si ces derniers remportent leur match respectif de la 32e journée. L’AS Monaco pourrait donc chuter de la 4e à la 7e place et ainsi compromettre sa qualification en C1.

Avant le match clé contre l’ASSE, Rybolovlev motive ses troupes

Conscient de l’importance capitale du match contre l’ASSE, samedi (21h05), Dimitri Rybolovlev, le propriétaire du club princier, s’est déplacé ce mardi à l’entraînement de son équipe, afin de rappeler les enjeux de cette fin de saison aux joueurs. Selon les informations de L’Équipe, il s’est entretenu avec le staff, le directeur général Thiago Scuro ainsi qu’avec quelques cadres de l’équipe, à La Turbie.

Lisez aussi : ASSE : Des prévisions alarmantes pour le maintien en Ligue 1

Le message fort du patron de l’AS Monaco tombe à point nommé, car après l’AS Saint-Etienne, les Monégasques affronteront l’Olympique Lyonnais puis le RC Lens dans le sprint final décisif de la saison.

À voir FC Nantes : Ça chauffe entre Kombouaré et un cadre !