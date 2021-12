LOSC Mercato : Un autre gros départ dans les tuyaux à Lille ?

Publié par Ange A. le 09 décembre 2021 à 07:30

Alors que des ventes de Jonathan Ikoné, Renato Sanches ou encore de Jonathan David sont évoquées, un cadre pourrait quitter le LOSC.

Un cadre vers la sortie à Lille ?

Champion de France en titre, le Lille OSC a enregstré quelques gros départs lors du dernier mercato estival. Les ventes les plus notables sont celles de Mike Maignan à l’AC Milan et de Boubakary Soumaré cédé à Leicester City. D’autres départs pourraient survenir d’ci la clôture de la saison. Un accord entre la Fiorentina et Jontahan Ikoné est annoncé pour un transfert en janvier. Renanto Sanches et Jonathan David devraient quitter le navire lillois pour la Premier League où ils disposent de nombreux courtisans. Comme ces jeunes, un cadre important du vestiaire des Dogues pourraient aussi prendre la porte. En fin de contrat, le défenseur portugais s’est exprimé sur son avenir à France Bleu.

Le coup de pression de José Fonte pour son avenir au LOSC

Prolongé pour une saison supplémentaire l’été dernier, José Fonte ne dispose plus que de six mois de contrat avec Lille. Le défenseur de 37 ans se verrait pourtant ben renouveler une fois de plus son bail au LOSC. Mais le défenseur central est conscient que cette décision ne dépend pas seulement de lui. « Bien sûr que j’aurai envie de continuer. Il faut analyser saison après saison. Aujourd’hui je me sens bien, donc normalement je continue encore une saison. Ça va dépendre de ce que veulent faire les dirigeants », a déclaré le capitaine des Dogues à la radio. Reste maintenant à savoir s’il bénéficiera encore de la confiance de sa direction. Laquelle avait attendu l’été avant de lui offrir un nouveau contrat. Cette saison encore, le Portugais affiche un niveau de performances satisfaisant. Il a disputé tous les matchs de Lille en tant que titulaire et compte deux passes décisives.