PSG Mercato : Pochettino, réponse imminente pour Zinedine Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2021 à 09:45

Mauricio Pochettino va-t-il céder la place à Zinedine Zidane sur le banc du PSG ? Les planètes s’alignent et la réponse ne saurait tarder.

Négociations avancées entre Zidane et le PSG

Ce vendredi, La Cadena Ser confirme que les négociations se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane. Déterminé à faire de l’ancien entraîneur du Real Madrid le successeur de Mauricio Pochettino, le Qatar serait prêt à lui dérouler le tapis rouge et avec les pleins pouvoirs et un chèque blanc pour monter l’équipe qu’il veut à Paris.

Avec cette opération, les hautes autorités qatariennes veulent non seulement s’attacher les services de l’un des cinq meilleurs managers de la planète, mais également se donner les chances de converser Kylian Mbappé encore quelques années. En effet, la radio espagnole explique qu’à Doha les propriétaires du PSG sont convaincus qu’une arrivée de Zidane sur le banc pourrait convaincre l’attaquant de 22 ans de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain.

Le champion d’automne de Ligue 1 intensifie donc ses discussions avec le clan Zidane à tel point que le média ibérique évoque même des « négociations bien avancées » entre les deux parties. Selon Manu Carreno, qui a développé cette info à l'antenne de la radio espagnole, non seulement Zidane ne serait pas contre signer au Paris SG malgré le fait qu'il soit Marseillais, mais il ne serait pas non plus obnubilé par le poste de sélectionneur de l'équipe de France, bien qu'il l'intéresse. Rien ne serait toutefois acté pour le moment, mais les décideurs du Paris Saint-Germain seraient optimistes. D’ailleurs, ce dossier pourrait connaître son dénouement assez rapidement.

PSG Mercato : Zinedine Zidane sur le banc dès cet hiver ?

Toujours selon la même source espagnole, le Paris Saint-Germain a obtenu une réponse plus positive qu'il ne l'imaginait lors de ses premiers échanges avec l'entourage de Zinedine Zidane. Contrairement à Lionel Charbonnier, coéquipier de Zinedine Zidane en Équipe de France, qui a passé une soirée avec le Marseillais de 49 ans il y a quelques jours, Manu Carreno explique même qu’à Paris certaines sources proches de la direction parisienne pensent que l’arrivée de Zizou pourrait intervenir durant le mois de janvier.

« On me dit à Paris que cela va se passer durant les fêtes de Noël et avant l'Épiphanie (6 janvier) », assure le journaliste sportif. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Pochettino pourrait prochainement dégager pour laisser la place à Zidane.

Affaire à suivre…