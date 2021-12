Mercato OM : Sampaoli, son message d’espoir pour un indésirable

Publié par Timothée Jean le 10 décembre 2021 à 18:45

Jorge Sampaoli suit de près la progression de Luca Perrin à Strasbourg. Le coach de l’ OM ouvre même la porte à son éventuel retour.

OM Mercato : Sampaoli ouvre la porte pour Lucas Perrin

Pur produit marseillais, Lucas Perrin n’a jamais eu sa chance en équipe première de l’ OM. Absent des plans de Jorge Sampaoli qui a préféré miser sur de nouvelles options défensives, le défenseur français a finalement fait le choix de rejoindre le Racing Club de Strasbourg sous la forme d’un prêt cet été. Un choix judicieux puisque Lucas Perrin n'a pas mis longtemps à trouver son rythme au RCSA.

Rapidement devenu indispensable aux yeux de Julien Stéphan à un poste de défenseur central axial (13 matchs, toutes compétitions confondues), le joueur de 23 ans aligne de solides prestations comme face à l’OGC Nice la semaine dernière. Une montée en puissance qui ne laisse pas indifférent son club formateur. Présent conférence de presse, Jorge Sampaoli a indiqué qu’il suit de très près les progressions de Lucas Perrin au RC Strasbourg, club qu’il affrontera ce dimanche lors de la 18e journée de la Ligue 1. Le coach de l’OM s’est montré très élogieux envers son ancien joueur, indiquant que le jeune défenseur pourrait à avoir sa place à Marseille à l’issue de son prêt.

« Lucas est un joueur dont on pensait qu'il pouvait avoir une évolution importante ici. Il méritait de jouer, c'est pour cela qu'on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, on l'évalue pour son éventuel retour », a déclaré Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli réclame des renforts

Poursuivant, l’entraineur de l’ Olympique de Marseille s’est exprimé sur le prochain mercato hivernal. Il souhaite profiter de cette fenêtre des transferts pour renforcer au mieux son groupe dans tous les compartiments. Jorge Sampaoli a une nouvelle fois mis la pression sur ses dirigeants, expliquant « qu'il faut des joueurs qui viennent apporter un plus ». « On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l'effectif, identifier les besoins de l'effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché », a-t-il conclu.