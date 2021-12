Strasbourg-OM : Stéphan prône l’humilité face à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 11 décembre 2021 à 01:35

Invaincu depuis six matchs, l’entraîneur du RC Strasbourg fait preuve de prudence et d’humilité avant d’affronter l’ OM dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Strasbourg-OM : Julien Stéphan prône l’humilité face à Marseille

Le Racing Club de Strasbourg Alsace réalise un bon début de saison en championnat. Les hommes de Julien Stéphan restent sur une belle série de six matchs consécutifs sans défaites (trois victoires et trois nuls). Les Alsaciens occupent désormais la (6e) place de Ligue 1 après 17 journées. Tombeur de l’OGC Nice (3-0) le week-end dernier, le club alsacien est ultra motivé à poursuivre sa montée en puissance dans le championnat.

Ce dimanche (17h), le RC Strasbourg va tenter de battre l’Olympique de Marseille au stade Le Meinau, qui s’annonce boulant. Mais l’entraîneur Julian Stéphan a tenu à infléchir son discours face à son adversaire olympien et refuse de tomber dans la surexcitation. « On a une équipe européenne qui arrive dimanche chez nous, avec beaucoup d’intensité et de qualités (…) C'est encore un gros match. Quand on joue des équipes de cette dimension, on est forcément outsiders. Il faut avoir l’humilité de le dire », a sobrement déclaré Julien Stéphan.

Julien Stéphan veut jouer un mauvais tour à Marseille

Sur le papier, l’ Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli est bien supérieur au Racing Club de Strasbourg Alsace avec un effectif impressionnant. Mais l’entraîneur alsacien ne se présentera pas en victime expiatoire face à cet OM. Il reste confiant pour son équipe. Julien Stéphan a d'ailleurs tenu à rappeler que le RCSA aura de sérieux arguments à faire valoir face à Marseille. « Nous aussi on a envie de démontrer nos qualités, encore plus devant notre public (…) On a la qualité chez les joueurs pour essayer de le faire », a-t-il ajouté. Les Marseillais sont donc prévenus.