OL Mercato : Juninho, une recrue estivale exprime des regrets

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 04:05

Juninho va quitter son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le départ du Brésilien affecte une recrue de l’ OL.

Départ anticipé de Juninho de l’ OL

Deux ans et demi après son retour à l’Olympique Lyonnais, Juninho s’apprête de nouveau à faire ses valises. Nommé directeur de Lyon en 2019, l’ancien capitaine des Gones entend quitter l’ OL dès cet hiver. Dans une première sortie sur RMC Sport, le Brésilien exprimait le désir de partir au terme de la saison, évoquant une certaine lassitude. Relancé sur le sujet en cours de semaine par Le Progrès, le responsable lyonnais a indiqué qu’il comptait plutôt rendre le tablier à la mi-saison. Depuis cette nouvelle annonce surprise de son départ, les réactions se multiplient. Présent en conférence de presse ce vendredi, Emerson Palmieri, l’une des dernières recrues de Juninho s’est prononcé sur le sujet.

Emerson triste pour Juninho et lance un appel à sa direction

L’arrière gauche prêté par Chelsea ne manque pas d’exprimer son amertume. « L’annonce du départ de Juninho est difficile, j’ai une bonne relation avec lui. Il m’a aidé quand je suis arrivé ici à Lyon, j’ai beaucoup de gratitude envers lui. Je lui souhaite le meilleur, j’aurais aimé qu'il reste. C’est sa décision, on doit la respecter. S’il est heureux, alors je suis heureux », a déclaré le champion d’Europe italien devant la presse. Pour rappel, Emerson Palmieri est prêté sans option d’achat par les Blues.

L’arrière gauche de 27 ans se plaît à l’ OL et aimerait bien y rester. Seulement, cette décision n’est pas de son unique ressort. « Si je devais décider, je n’aurais pas de problème à rester à Lyon. Mais cela ne dépend pas que de moi, cela dépend aussi des deux clubs », a-t-il indiqué. Depuis son arrivée, Emerson a pris part à 16 rencontres, dont 15 en tant que titulaire pour un but et le même nombre de passes décisives.