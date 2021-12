PSG : Un coup dur se précise pour Pochettino contre Monaco

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 05:05

Mauricio Pochettino devrait encore composer avec une importante absence dimanche lors du choc entre le Paris Saint-Germain et Monaco.

Vers un nouveau forfait dans les rangs de Pochettino contre Monaco

Vainqueur de Bruges mardi en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va tenter de renouer avec la victoire en championnat. Le PSG reste sur deux nuls contre Nice (0-0) et le RC Lens (1-1). Dimanche, Paris va donc tenter de mettre fin à cette mauvaise passe lors de la réception de l’AS Monaco. Le club de la Principauté est en grande forme. En témoignent ces deux derniers larges succès à Angers (1-3) et contre le FC Metz (4-0). Mauricio Pochettino devra donc aligner la meilleure défense contre contenir les offensives monégasques. Seulement, l’entraîneur du Paris SG ne devrait composer avec un nouveau forfait de Sergio Ramos. Le Parisien assure que le défenseur central de 35 ans ne s’est pas entraîné collectivement depuis deux jours.

Ramos trop juste pour la réception de Monaco ?

Cette nouvelle absence de Sergio Ramos ne fait que jeter un froid sur sa présence contre l’AS Monaco. L’ancien capitaine du Real Madrid vient de rater les trois derniers matchs du Paris Saint-Germain. Sa seule apparition sous le maillot parisien depuis sa signature remonte au 28 novembre lors d’un succès à Saint-Étienne (1-3). Depuis sa titularisation contre les Verts, le défenseur espagnol souffre « d’une fatigue musculaire ». Une gêne qui pourrait donc encore le priver du prochain match de Paris.

Comme l’indique le journal francilien, en cas d’absence contre Monaco, Ramos n’aura plus que deux possibilités d’apparaître à nouveau sous la tunique rouge et bleue. Le PSG affronte Feignies-Aulnoye (N3) en Coupe de France contre le 19 décembre. Les hommes de Mauricio Pochettino se déplacent à Lorient le 22 décembre pour la 19e journée de Ligue 1. Outre l’ancien Madrilène, le coach parisien pourrait aussi être privé de Nuno Mendes. Le latéral portugais a reçu un coup au mollet contre Bruges et reçoit des soins depuis ce choc.