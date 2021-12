OL : Coup dur, de grosses absences confirmées contre Lille

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 23:15

Peter Bosz devra composer avec plusieurs absences dans ses rangs pour le déplacement de l’ OL ce dimanche sur la pelouse du Lille OSC.

L’ OL avec un groupe diminué pour le choc contre Lille

Après trois matchs sans victoire, l’Olympique Lyonnais va tenter de retrouver le chemin du succès ce dimanche. L’ OL reste sur une défaite et deux nuls successifs avant de défier le Lille OSC à Pierre-Mauroy. La tâche s’annonce ardue pour Peter Bosz qui sera privé de plusieurs éléments à Lille. Touché au genou jeudi contre les Rangers Glasgow en Ligue Europa, Karl Toko Ekambi est forfait pour cette affiche. Un coup dur pour le technicien néerlandais tant le Camerounais est le Lyonnais le plus décisif cette saison avec ses 11 buts et 4 passes décisives. Contre les Dogues, les Gones seront aussi privés de Jason Denayer blessé contre Bordeaux. Le Belge va manquer deux mois de compétition. Victime d’une gêne musculaire, Xherdan Shaqiri est également absent pour ce déplacement dans le Nord. Idem pour Lucas Paqueta, l’autre homme en forme côté lyonnais. Le Brésilien est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Lyon en victime sur la pelouse de Lille ?

L’Olympique Lyonnais se présente donc avec un groupe réduit de 18 joueurs pour défier le champion de France en titre. Le LOSC reste sur une brillante victoire en Ligue des champions sur la pelouse de Wolfsburg (1-3). Ce succès a assuré la qualification de Lille pour les huitièmes de la C1 ainsi que la première place de son groupe. Invaincu depuis le 29 octobre, le club nordiste sera donc un farouche adversaire pour l’ OL. Le Lille OSC (11e) ne compte que deux points d’avance sur l’Olympique Lyonnais (13e) avant leur confrontation. Reste maintenant à savoir si Peter Bosz trouvera la formule pour mettre fin à la belle série lilloise. Réponse ce dimanche dans les coups de 15h.