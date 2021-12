OL : Après Denayer, un nouveau coup dur en vue pour Lyon ?

Publié par Ange A. le 10 décembre 2021 à 01:16

L’Olympique Lyonnais a concédé un match nul pour sa dernière sortie en Ligue Europa. Un nouveau blessé a rejoint l’infirmerie de l’ OL.

Encore un blessé pour l’ OL après Denayer

Confortable leader de sa poule en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais recevait les Rangers Glasgow ce jeudi. L’affiche comptait pour la 6e journée de la compétition. Auteur d’un parcours sans faute jusqu’ici, avec cinq victoires en autant de sorties, l’ OL avait à cœur de terminer sur une bonne note contre les Écossais. À défaut de s’imposer contre les leaders de Scottish Premiership, les Gones ont fini leur campagne de poules sur un nul (1-1). Les hommes de Peter Bosz ont obtenu le nul au retour des vestiaires sur un csc de Calvin Bassey (48e). Les poulains de Van Bronckhorst ont ouvert le score avant la pause grâce à Scott Wright. Outre le nul, un autre point noir s’est ajouté à la soirée lyonnais. Après Jason Denayer, blessé contre Bordeaux et forfait pour deux mois, un autre élément a rejoint l’infirmerie lyonnaise.

Inquiétude à Lyon pour Karl Toko Ekambi

L’avant-centre de l’Olympique LyonnaisKarl Toko Ekambi a cédé sa place à Tino Kadewere juste avant la mi-temps. Aucun détail n’a fuité au sujet d’une possible blessure du Camerounais au moment de la rédaction de ces lignes. Une blessure de Karl Toko Ekambi serait un coup dur pour l’ OL. L’attaquant de 29 ans est le Lyonnais le plus décisif cette saison avec ses 11 buts et 4 passes décisives. Auteur de 6 réalisations en Ligue Europa, il est l’actuel meilleur buteur de la C3. Il est l’un des joueurs essentiels de Peter Bosz puisqu’il n’a jusqu’ici manqué aucun match de Lyon cette saison. Reste maintenant à savoir de quelle gêne il souffre. Lyon et le Cameroun, hôte de la prochaine CAN en janvier, retiennent leur souffle.